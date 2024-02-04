МО РФ: Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

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Вооружённые силы РФ пресекли очередную попытку террористической атаки киевского режима на территорию Российской Федерации. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Белгородской областью.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В военном ведомстве также уточнили, что попытка террористической атаки была пресечена около 18:30 по московскому времени. Системы ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник самолётного типа. Ранее в Белгороде и Белгородском районе сегодня, 4 февраля, уже запускали сирену воздушной опасности.
Сегодня же дрон-камикадзе атаковал в регионе село Старый Хутор. Одно из частных домовладений получило повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в своём телеграм-канале об обстреле ВСУ села Демидовка. Были повреждены кровля и фасад одного из домов. Также осколки попали в два автомобиля и газопроводную трубу.
Можно отметить, что жители Белгородской области в последнее время живут в условиях прифронтовой полосы: ежедневные обстрелы и атаки дронов стали обычным делом.
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Сегодня же дрон-камикадзе атаковал в регионе село Старый Хутор. Одно из частных домовладений получило повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в своём телеграм-канале об обстреле ВСУ села Демидовка. Были повреждены кровля и фасад одного из домов. Также осколки попали в два автомобиля и газопроводную трубу.
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Александр Бойцов