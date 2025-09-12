МО РФ: в ночь на 12 сентября силы ПВО уничтожили 221 беспилотник ВСУ

12 сентября 2025, 07:28

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь на 12 сентября силы ПВО уничтожили 221 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.





По данным ведомства, 85 дронов уничтожено над Брянской областью, 42 — над Смоленской, 28 — над Ленинградской, 18 — над Калужской, 14 — над Новгородской. К тому же девять беспилотников ликвидировано над территориями Орловской области и московского региона, семь — над Белгородской областью, по три — над Ростовской и Тверской, по одному БПЛА уничтожено над Курской, Тульской и Псковской областями.





«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — передает ведомство.