Над Смоленском прогремели взрывы на фоне работы ПВО

11 сентября 2025, 23:13

SHOT: Над Смоленском прогремело несколько взрывов, система ПВО сбивает БПЛА ВСУ

Фото: iStock/irontrybex

Над Смоленском прогремело не менее пяти взрывов. Предварительно, система ПВО сбивает украинские беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свидетельства местных жителей.





Очевидцы сообщают о пяти-восьми мощных взрывах в южной части города. Они сопровождались яркими вспышками в небе, от звука сработало несколько автомобильных сигнализаций. Данные о возможных пострадавших или разрушениях отсутствуют.



Ранее вечером, в 10:42 (мск), губернатор Смоленской области Василий Анохин предупредил в своем Telegram-канале об угрозе воздушной атаки. Он призвал граждан сохранять спокойствие и попросил их отойти от окон ради безопасности.



Также местным жителям следует помнить, что не надо вести съемку работы ПВО.





«В случае необходимости обращайтесь за помощь по телефону 112», — добавил Анохин.