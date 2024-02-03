Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по военной инфраструктуре Украины

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За последнюю неделю российские военные нанесли 37 комбинированных ударов по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, складам, арсеналам и аэродромной инфраструктуре на территории Украины.
Кроме того, в период с 27 января по 3 февраля удары также наносились по базам хранения горючего, пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), вооружённых формирований украинских националистов и иностранных наёмников, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Александр Бойцов