Последние новости СВО: что ВСУ применили в Запорожье, где ВС РФ прорвали оборону

ВС РФ стремительно продвигаются к стратегически важному населенному пункту на Луганском направлении, ВСУ восполняют потери неопытными мобилизованными. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, где зафиксированы самые ожесточенные бои.