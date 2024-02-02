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Последние новости СВО: что ВСУ применили в Запорожье, где ВС РФ прорвали оборону

02 февраля 2024, 10:25
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВС РФ стремительно продвигаются к стратегически важному населенному пункту на Луганском направлении, ВСУ восполняют потери неопытными мобилизованными. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, где зафиксированы самые ожесточенные бои.

Херсонское направление


Возле населенного пункта Крынки ВС РФ уничтожили более пяти лодок ВСУ с десантом и боеприпасами. Тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» наносятся удары по позициям украинских войск в Бериславе.


В зоне СВО ликвидировали наемницу из Германии
В зоне СВО ликвидировали наемницу из Германии

Артемовское направление


Украинская армия восполнила большие потери на Артёмовском направлении с помощью военных, которые были мобилизованы в январе текущего года. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, силы на участок Клещеевка — Курдюмовка были переброшены с Константиновки.

«С Константиновки на участок Клещеевка — Курдюмовка отмечено прибытие свежего пополнения для потрепанных украинских подразделений, сдерживающих натиск наших войск», — заявил Марочко.
Он также добавил, что для боевых действий привлекаются мобилизованные, не имеющие боевого опыта.

Западнее Артёмовска ВСУ контратаковали у Богдановки, продвижения не зафиксировано.

Лиманское направление


Расширили зону контроля на несколько метров российские военные на восточном направлении Яра Лаптева. ВСУ пытаются перехватить инициативу и контратакуют с применением бронетехники.

Запорожское направление


В Запорожье ВСУ активно применяют БПЛА. Впервые за длительное время ВСУ осуществили сразу несколько попыток атак в районе Работино. Противник нанес удар по населенному пункту из РСЗО (реактивная система залпового огня-прим.ред), а также осуществил дистанционное минирование местности с использованием дронов.

Времевское направление


На Времевском направлении в Донецкой народной республике колонна бронетехники ВС РФ прорвала оборону ВСУ в районе Приютного. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также на один километр удалось продвинуться российским войскам на участке Марьинка-Новомихайловка.

Харьковское направление


Российские военные с использованием беспилотников-камикадзе «Герань-2» поразили промышленное предприятие в Основянском районе Харькова. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Кроме того, ВС РФ ударили по местам дислокации иностранных наемников, участвующих в военных действиях на стороне ВСУ.

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Краснолиманское и Купянское направления


На Краснолиманском направлении ВС России на два километра продвинулись у населенного пункта Терны и Ямполовка. Тактического успеха российским бойцам также удалось достичь южнее Купянска: войска продвинулись вглубь Табаевки и Крахмального.
По информации Минобороны, ВС РФ поразили восемь единиц техники на Купянском направлении

«Мы навелись, огонь. Нам сказали, еще три снаряда туда же. В результате все цели – восемь единиц техники – были поражены», – рассказал командир , артиллеристы «Западной» группировки войск.

Луганское направление


Российские бойцы продвинулись к Тернам, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». До этого ключевого населённого пункта, через который снабжается украинская группировка на левом берегу реки Жеребец, ВС РФ отделяет порядка двух километровУ Берестового, Крахмального и Табаевки – жёсткие встречные бои. Российские войска продолжили атаки в районе Синьковки.

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На Украине заметили «негативный осадок» от контрнаступления
Подоляк пожаловался на негативный осадок после провального контрнаступления ВСУ
02 февраля 2024, 09:32

Фото: istock / JARAMA

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили про негативный осадок, оставшийся после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил советник офиса главы страны Михаил Подоляк в эфире украинского «24 канала».

«Что насчет контрнаступления, да, есть негативный осадок. Мы совершили определенные тактические ошибки, о чем говорило политическое и военное руководство», — заявил Подоляк.
Советник отметил, что украински войскам нужно существенно пересмотреть тактику, учитывая поступающее вооружение с Запада. Он признал, что в армии существует дефицит

Подоляк отметил, что ВСУ необходимо существенно пересмотреть свою тактику с учетом поступающего западного оружия. При этом он указал на определенный дефицит вооружений в армии.

Ранее стали известны подробности разговора Залужного с Зеленским по вопросу его отставки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Стали известны подробности разговора Залужного с Зеленским по вопросу его отставки
WP: Залужный заявил Зеленскому о маловероятных улучшениях на фронте для ВСУ
02 февраля 2024, 07:27

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что улучшение обстановки для Вооруженных сил Украины на фронте маловероятно. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на украинский источник.

Как заявил собеседник агентства, в беседе Зеленский выдвинул предположение, что смена руководства может повлиять на изменение обстановки, так как украинцы устали от конфликта, а помощь Запада постепенно сокращается.

«Генерал не был рассержен <...> он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», – сказано в материале.
Судя по информации источника, Залужный спокойно отреагировал на свое увольнение, а Зеленский внимательно выслушал главкома.

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#увольнение
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#валерий залужный
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Сальдо рассказал о покидающем Херсон населении
Сальдо: население Херсона сокращается из-за нестерпимых условий жизни
02 февраля 2024, 07:02

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

В подконтрольном украинским властям Херсоне остается все меньше людей из-за плохих условий существования. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», — пояснил глава региона.
Он отметил, что в городе продолжает оставаться старшее поколение, так как пожилым людям «тяжело сняться с места».

Ранее Сальдо заявил, украинцев насильно отправляют на фронт, а при попытке сдаться в плен — расстреливают в спину свои же заградотряды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#губернатор
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В США рассказали об оружии, обнажившем уязвимость НАТО и ВСУ
Business Insider: Использование гибридных систем ПВО выявило слабые места НАТО
02 февраля 2024, 06:56

Фото: iStock/Andrey_Atanov

Использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) гибридных системы ПВО FrankenSAM продемонстрировало уязвимость НАТО в смысле дефицита наземных систем ПВО в странах Североатлантического альянса. Об этом 2 февраля сообщило издание Business Insider.
По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование такого типа оружия украинской армией демонстрирует нехватку достаточного количества наземных систем ПВО во всех государствах-членах НАТО, включая США.

«Украина отчаянно нуждается в наземной системе ПВО, поскольку Россия наносит крупные удары беспилотниками и ракетами», — сказал военный эксперт.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что украинские войска впервые применили гибридную систему ПВО, которая состоит из элементов советского и западного вооружения. Скорее всего, он как раз мог иметь в виду проект FrankenSAM, представляющий подобную гибридную систему. Стоит отметить, что с этим проектом напрямую связаны США, которые приступили к его разработке еще в 2022 году.Отмечается, что FrankenSAM может состоять из элементов советских пусковых установок «Бук» совместно с американскими ракетами Sea Sparrow.

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#всу
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«К концу лета»: В США заявили, что совсем скоро ВСУ будет сложно удерживать фронт
WSJ: ВСУ будет сложно удерживать оборону уже к концу лета
01 февраля 2024, 21:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На фоне отсутствия американской помощи, украинской армии станет сложно удерживать свои позиции уже к концу лета, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на военного эксперта, полковника Марка Кансиана.
«Сегодня поставки составляют примерно треть от того, что было в разгар контрнаступления прошлым летом. К концу весны они будут ниже десяти процентов. Они не достигнут нуля, но к концу лета Украине будет трудно восполнить свои потери и сохранить линию фронта», — прокомментировал ситуацию для ВСУ Кансиана.

В материале издания отмечается, что без помощи Соединённых Штатов Америки Вооружённые силы Украины столкнутся с серьёзными проблемами в ближайшие несколько месяцев. В WSJ также напомнили, что усилия, которые украинская армия приложила в минувшем году, в результате, не привели ни к чему.

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#сво
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Залужный написал для CNN статью о планах ВСУ
CNN: Залужный рассказал, на чём стоит сосредоточиться ВСУ
01 февраля 2024, 20:53

Главнокомандующий украинский армией Валерий Залужный рассказал об основных направлениях, над которыми будут работать ВСУ в 2024 году, в своей статье для CNN.
По мнению Залужного, в 2024 году Вооружённым силам Украины необходимо серьёзно поработать над тремя основными направлениями.

«Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их развертывания. И освоение новых боевых возможностей как можно скорее», — написал в своей статье главком.

Залужный также напомнил, что главным оружием в нынешнем конфликте являются беспилотные летательные аппараты, качество арсенала которых также заметно проседает у ВСУ. Именно поэтому, в этой сфере Киеву тоже предстоит серьёзно поработать.

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#валерий залужный
#всу
#украина
#бпла
#сво
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«Отсидеться не получится»: На Украине сделали шокирующее заявление
Маляр: никому из украинцев не получится отсидеться в военное время
01 февраля 2024, 19:05

Фото: iStock/IherPhoto

Во время военного положения никому из украинцев отсидеться не удастся. Такое заявление сделала экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, добавив, что каждому придется выполнить долг перед страной на фронте или в тылу.
«Все должны осознать, что отсидеться не получится. В этой войне каждый украинец нужен Украине. Безусловно, все не могут воевать, кто-то должен обеспечивать фронт в тылу. Основные ресурсы в войне - люди и оружие. Понимаем, что у РФ больше», - заявила Маляр на YouTube-канале LvivMedia.

Она подчеркнула, что Украина не сможет «выйти на паритет», однако она должна научиться воевать в условиях меньшего числа людей и оружия.

По ее словам, в первые месяцы СВО на Украине добровольно вступили в ряды территориальной обороны ВСУ порядка 100 тысяч украинских граждан мужчин. При этом Маляр отметила, что процесс мобилизации должен проводиться в рамках украинского законодательства и при соблюдении прав людей.

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Предотвращено покушение на главу села Малокаховка Назарова под Херсоном
Сальдо: Предотвращено покушение на главу херсонского села Малокаховка Назарова
01 февраля 2024, 17:37

Фото: iStock/Motortion

Предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка Каховского муниципального округа Херсонской области Романа Назарова. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля. Вместе с главой сотрудники Малокаховского территориального управления сумели самостоятельно задержать подозреваемого и передали его военнослужащим 205-й бригады ВС РФ», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что взрывное устройство мощностью один килограмм тротила уже обезвредили. Губернатор поблагодарил Назарова и сотрудников Малокаховского ТУ за проявленную бдительность, а военнослужащих 205-й бригады за оперативность и профессионализм.
Сальдо также уточнил, что задержанного уже допрашивают и предостерег от совершения преступлений по заданию СБУ, отметив, что исполнители для киевских спецслужб являются лишь расходным материалом.

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В зоне СВО ликвидировали наемницу из Германии
В зоне спецоперации уничтожили наемницу из Германии Диану Савиту Вагнер
01 февраля 2024, 15:46

Фото: istock / Semen Salivanchuk

В зоне СВО российские военнослужащие ликвидировали немецкую наемницу Диану Савиту Вагнер с позывным «Змей». Об этом информирует Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
«Пошла по стопам предков-фашистов: Армией России уничтожена немецкая наемница Диана Савита Вагнер», — сказано в публикации.
36-летняя Вагнер участвовала в боях в составе батальона «Карпатская сечь» и так называемом «Иностранном легионе» ВСУ.

До этого сообщалось, что на Урале мать вскрыла гроб бойца специальной военной операции из-за риска лишиться выплат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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