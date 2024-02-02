Последние новости СВО: что ВСУ применили в Запорожье, где ВС РФ прорвали оборону

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ВС РФ стремительно продвигаются к стратегически важному населенному пункту на Луганском направлении, ВСУ восполняют потери неопытными мобилизованными. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, где зафиксированы самые ожесточенные бои.
Херсонское направление
Возле населенного пункта Крынки ВС РФ уничтожили более пяти лодок ВСУ с десантом и боеприпасами. Тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» наносятся удары по позициям украинских войск в Бериславе.
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Артемовское направление
Украинская армия восполнила большие потери на Артёмовском направлении с помощью военных, которые были мобилизованы в январе текущего года. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, силы на участок Клещеевка — Курдюмовка были переброшены с Константиновки.
«С Константиновки на участок Клещеевка — Курдюмовка отмечено прибытие свежего пополнения для потрепанных украинских подразделений, сдерживающих натиск наших войск», — заявил Марочко.Он также добавил, что для боевых действий привлекаются мобилизованные, не имеющие боевого опыта.
Западнее Артёмовска ВСУ контратаковали у Богдановки, продвижения не зафиксировано.
Лиманское направление
Расширили зону контроля на несколько метров российские военные на восточном направлении Яра Лаптева. ВСУ пытаются перехватить инициативу и контратакуют с применением бронетехники.
Запорожское направление
В Запорожье ВСУ активно применяют БПЛА. Впервые за длительное время ВСУ осуществили сразу несколько попыток атак в районе Работино. Противник нанес удар по населенному пункту из РСЗО (реактивная система залпового огня-прим.ред), а также осуществил дистанционное минирование местности с использованием дронов.
Времевское направление
На Времевском направлении в Донецкой народной республике колонна бронетехники ВС РФ прорвала оборону ВСУ в районе Приютного. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также на один километр удалось продвинуться российским войскам на участке Марьинка-Новомихайловка.
Харьковское направление
Российские военные с использованием беспилотников-камикадзе «Герань-2» поразили промышленное предприятие в Основянском районе Харькова. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Кроме того, ВС РФ ударили по местам дислокации иностранных наемников, участвующих в военных действиях на стороне ВСУ.
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Краснолиманское и Купянское направления
На Краснолиманском направлении ВС России на два километра продвинулись у населенного пункта Терны и Ямполовка. Тактического успеха российским бойцам также удалось достичь южнее Купянска: войска продвинулись вглубь Табаевки и Крахмального.
По информации Минобороны, ВС РФ поразили восемь единиц техники на Купянском направлении
«Мы навелись, огонь. Нам сказали, еще три снаряда туда же. В результате все цели – восемь единиц техники – были поражены», – рассказал командир , артиллеристы «Западной» группировки войск.
Луганское направление
Российские бойцы продвинулись к Тернам, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». До этого ключевого населённого пункта, через который снабжается украинская группировка на левом берегу реки Жеребец, ВС РФ отделяет порядка двух километровУ Берестового, Крахмального и Табаевки – жёсткие встречные бои. Российские войска продолжили атаки в районе Синьковки.
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