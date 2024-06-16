МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Загорное Запорожской области

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Российские войска освободили населенный пункт Загорное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что бойцы ВС РФ смогли занять более выгодные рубежи. В российском военном ведомстве добавили, что российская армия нанесла поражение живой силе и технике противника.
Отмечается, что украинская армия на данном участке фронта за сутки потеряла порядка 135 человек убитыми и ранеными.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Отмечается, что украинская армия на данном участке фронта за сутки потеряла порядка 135 человек убитыми и ранеными.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова