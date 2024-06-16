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МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Загорное Запорожской области

16 июня 2024, 13:29
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили населенный пункт Загорное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что бойцы ВС РФ смогли занять более выгодные рубежи. В российском военном ведомстве добавили, что российская армия нанесла поражение живой силе и технике противника.

Отмечается, что украинская армия на данном участке фронта за сутки потеряла порядка 135 человек убитыми и ранеными.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#запорожская область
Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ потеряли до 265 военных в зоне ответственности группировки «Север»
16 июня 2024, 13:35

Подразделения «Север» укрепили свои позиции на переднем крае, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что противник потерял до 265 военнослужащих и уничтожив технику, а также три склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что войска группировки «Север» прорвались вглубь обороны противника, нанеся ущерб личному составу и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой Харьковской области, как передает Минобороны России.

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В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
Песков: Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной
16 июня 2024, 13:21

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переговоров с Украиной. Об этом представитель Кремля сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Пескова, глава российского государства Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной. Пресс-секретарь подчеркнул, что на Украине есть легитимные органы власти, с которыми можно фиксировать договоренности.

Однако при этом, по мнению Пескова, инициировать письменные договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским не имеет смысла, поскольку это будет нелегитимно.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он отметил, что Украина будет идти своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного конфликта на своих условиях.

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Медведев назвал «чистейшим сюрреализмом» мирную конференцию в Швейцарии
16 июня 2024, 10:42

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что проходящая в Швейцарии конференция по Украине является «чистейшим сюрреализмом».
По словам политика, проходящая конференция — это швейцарский «скотный двор». Медведев отметил, что никто из участников конференции не осознает, что он там делает и в чем заключается его роль.

Зампред Совбеза также особенно подчеркнул хитрость инициаторов саммита, назвав их «швейцарскими пастушками», которые позвали на конференцию «только проверенных животных».

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Примечательно, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии.

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Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ
16 июня 2024, 10:09

Фото: iStock/jorgeantonio

В Донецкой Народной Республике погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. Об этом говорится в Telegram-канале портала.
Уточняется, что трагедия произошла в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж. Информацию о гибели Цицаги подтвердили его коллеги и оперативные службы.

NEWS.ru выразил соболезнования родным и близким Цицаги.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина и ранения военкора Алексея Ивлиева. Сотрудники ведомства установят всех причастных к преступлению лиц. Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы.

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Киев пожаловался на подорожавшее в пять раз оружие для Украины
16 июня 2024, 09:41

Фото: iStock/undefined undefined

Основатель украинского «Агентства оборонных закупок» Владимир Пикузо пожаловался, что стоимость некоторых видов оружия для Украины в последнее время выросла в 5-6 раз. Об этом сообщает The Sunday Times.
Пикузо пояснил, что посредники и спекулянты значительно подняли цены, понимая безвыходность положения Украины и его готовность платить любые деньги за необходимое вооружение. По его словам, на рост цен также повлияли пакеты финансовой помощи, которые Киеву передает Запад.

Пикузо подчеркнул, что при нынешних ценах полностью закрыть потребности Украины в оружии можно, потратив порядка 200 миллиардов долларов, что эквивалетно нескольким военным бюджетам КНР.

Ранее сообщалось, что Австралия предоставит Украине очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина
Президент Финляндии Стубб призвал КНР повлиять на Россию в конфликте с Украиной
16 июня 2024, 09:02

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай должен повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает Yle.
Стубб настоятельно призвал Пекин оказать влияние на главу российского государства Владимира Путина, чтобы он прекратил конфликт и вывел войска с территории Украины. По мнению финского лидера, Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании украинского противостояния.

Стубб также отметил роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мирного соглашения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Медведчук: Украину ждут новые референдумы при отказе от мирного плана Путина
16 июня 2024, 07:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Украину при условии отказа от предложений президента РФ Владимира Путина о мире ждет множество референдумов по воссоединению с Россией. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, пишет ТАСС.
Медведчук напомнил, что если бы не случился государственный переворот на Украине в 2014 году, то из ее состава не вышли бы Крым и Севастополь. По мнению политика, если бы соглашения действительно выполнялись, то ДНР и ЛНР не провозгласили бы независимость, а Запорожская и Херсонская области остались в составе государства.

Медведчук заключил, что данный процесс будет продолжаться, ​поскольку ​люди имеют право сделать выбор.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он отметил, что Украина будет идти своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного конфликта на своих условиях.

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Медики извлекли из тела российского бойца неразорвавшийся боеприпас
16 июня 2024, 06:42

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Российские военные медики из группировки «Запад» извлекли неразорвавшийся боеприпас из тела раненого солдата, передает РИА Новости со ссылкой на главного хирурга сводного этапа эвакуации группировки.
Он отметил, что снаряд был извлечен из бедра бойца. Для проведения операции медики были одеты в бронежилеты и каски. Собеседник также рассказал, что для предотвращения массивной кровопотери была изолирована бедренная артерия, после чего снаряд был медленно извлечен.

Ранее ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки «Запад» назвал основные причины ранений военнослужащих на купянском направлении. По его словам, 98 процентов ранений были получены в результате применения украинской стороной FPV-дронов.

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Военный врач раскрыл основную причину ранений бойцов на купянском направлении
16 июня 2024, 05:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Большинство ранений, полученных военнослужащими на купянском направлении, вызваны ударами FPV-дронов, заявил в интервью РИА Новости ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки «Запад».
По его словам, осколочные ранения от ударов беспилотников составляют 98 процентов всех ранений. Он также отметил, что в прошлом и позапрошлом году было большое количество мин.

«Очень много было снарядов, ну, наверное, закончились. Вот, поэтому остались дроны, мелкоосколочные снаряды, но они, конечно, тоже приносят много беды», – указал он.

Медик добавил, что большинство военнослужащих на этом направлении получают легкие ранения.

Ранее руководитель Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин предложил создать обученные мобильные группы для противодействия украинским расчетам FPV-дронов. Он подчеркнул, что глупо требовать от танкистов, штурмовиков и артиллеристов стать специалистами по борьбе с такими беспилотниками.

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#врач
#сво
#украина
#дрон
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