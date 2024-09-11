Морпехи ликвидировали группу мотопехоты боевиков ВСУ в Курской области

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Морпехи ликвидировали группировку ВСУ у Гордеевки в Курской области при контрнаступлении, передает РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«Российские морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сообщил источник журналистам.Ранее отставной полковник Анатолий Матвийчук прокомментировал ход контрударов ВС РФ в Курской области.
Боевики ВСУ совершили нападение под Курском в начале августа. Противник получил отпор от Росгвардии, ВС РФ и погранслужбы ФСБ. Ранее сообщалось, что в Мурманской области уничтожены украинские беспилотники.
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