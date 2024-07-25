МО РФ: ВСУ планируют пойти на Белгород после возврата Волчанска

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Пленный сообщил, что в ВСУ планировали пойти на Белгород после возвращения Волчанска, сообщили в ТАСС.
Украинский военнопленный Дмитрий Ромаев, который ранее был осуждён, но получил условно-досрочное освобождение в обмен на службу, рассказал о планах командования ВСУ. По его словам, после освобождения Волчанска украинские военные должны были отправиться в поход на Белгород.
Также Дмитрий Ромаев рассказал, что командование ВСУ позволяет своим солдатам безнаказанно совершать преступления в мирных городах.
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«Нам сказали, что мы отобьём Волчанск, а затем пойдём на Белгород. В ту сторону, где нам разрешено будет грабить, насиловать, красть и заниматься беспределом — то, что мы больше всего умеем», — заявил пленный в видео, предоставленном Министерством обороны РФ.
Также Дмитрий Ромаев рассказал, что командование ВСУ позволяет своим солдатам безнаказанно совершать преступления в мирных городах.
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Мира Полтева