На Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой, сообщило подполье

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что был нанесен удар по району ж/д станции в городе Смела в Черкасской области Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что удар был в стороне железнодорожной станции Тараса Шевченко. Местные жители рассказали, что прилетело в железнодорожный состав с военной техникой.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ночью нанесли удар по аэродрому в Борисполе. По словам подпольщика, первый взрыв произошел в 03:20, он был мощный, однако про детонацию не сообщают.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Боец отряда «Шторм Z» Туленков рассказал об обстреле кассетными бомбами в лесу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Что конкретно было на платформах – сказать не могут, затянуто брезентом. Есть только одна подробность: техника гусеничная, видны были траки», — заявил подпольщик.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ночью нанесли удар по аэродрому в Борисполе. По словам подпольщика, первый взрыв произошел в 03:20, он был мощный, однако про детонацию не сообщают.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Боец отряда «Шторм Z» Туленков рассказал об обстреле кассетными бомбами в лесу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова