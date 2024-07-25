Российские следователи обнаружили в Авдеевке тела мирных жителей

Фото: istockphoto/Roman Novitskii
Российские следователи обнаружили в Авдеевке в ДНР 47 тел мирных жителей, опознаны только 24. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела криминалистики регионального главка СК.
Сообщается, что следственным управлением проводятся осмотры мест происшествий на территории города Авдеевка, было проведено 38 осмотров.
По его словам, на данный момент опознаны 24 человека, работы по идентификации погибших продолжаются. Из-за значительных разрушений искать тела тяжело. Для детального осмотра мест привлекается тяжелая техника. Число, обнаруженных погибших граждан, увеличивается с каждым днем, добавил он.
Кроме этого, поступает огромное количество обращений от лиц, которые ищут своих родных. Они не остаются без внимания, от всех получается генетический материал с целью идентификации.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ночью нанесли удар по аэродрому в Борисполе. По словам подпольщика, первый взрыв произошел в 03:20, он был мощный, однако про детонацию не сообщают.
Читайте также:
На Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой, сообщило подполье
Боец отряда «Шторм Z» Туленков рассказал об обстреле кассетными бомбами в лесу
ВСУ отошли из Красногоровки, ВС РФ вернули контроль над Глубоким: последние новости СВО
«Обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это все мирные граждане», — рассказал руководителя отдела.
По его словам, на данный момент опознаны 24 человека, работы по идентификации погибших продолжаются. Из-за значительных разрушений искать тела тяжело. Для детального осмотра мест привлекается тяжелая техника. Число, обнаруженных погибших граждан, увеличивается с каждым днем, добавил он.
Кроме этого, поступает огромное количество обращений от лиц, которые ищут своих родных. Они не остаются без внимания, от всех получается генетический материал с целью идентификации.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ночью нанесли удар по аэродрому в Борисполе. По словам подпольщика, первый взрыв произошел в 03:20, он был мощный, однако про детонацию не сообщают.
Читайте также:
На Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой, сообщило подполье
Боец отряда «Шторм Z» Туленков рассказал об обстреле кассетными бомбами в лесу
ВСУ отошли из Красногоровки, ВС РФ вернули контроль над Глубоким: последние новости СВО
Дарья Осипова