В пригороде Харькова прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в пригороде Харькова на востоке Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Терехов.
Согласно данным украинского сервиса по оповещению населения, воздушную тревогу в Харьковской области не объявляли. Иной информации о произошедшем Терехов не привел.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова