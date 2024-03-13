МО РФ: За ночь и утро 13 марта силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников

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Ночью и утром 13 марта киевский режим пытался нанести удары по населённым пунктам и объектам на территории России с использованием 58-ми беспилотных летательных аппаратов. Все дроны были уничтожены российскими дежурными системами противовоздушной обороны.
Ещё один БПЛА сумел долететь до Ленинградской области, где также был сбит. Из-за угрозы атаки беспилотника в санкт-петербургском аэропорту Пулково вводился план «Ковёр» — воздушная гавань не принимала и не выпускала самолёты.
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Александр Бойцов