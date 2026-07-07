МО РФ заявило об ударах по топливным объектам ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР

07 июля 2026, 08:10

Фото: iStock/Irina Piskova

Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли удары по автозаправкам и цистернам с горючим на территории ДНР, находящейся под контролем ВСУ, включая Краматорск. Об этом пишет РИА Новости.