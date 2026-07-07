МО РФ заявило об ударах по топливным объектам ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР
Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли удары по автозаправкам и цистернам с горючим на территории ДНР, находящейся под контролем ВСУ, включая Краматорск. Об этом пишет РИА Новости.
По информации ведомства, задачу выполнили расчеты центра «Рубикон». В сообщении перечислены населенные пункты, где, по версии министерства, располагались цели: Краматорск, Шахтерское, Преображенка, Омельник, Михайло-Лукашово, Александровка и Просяная.
МО РФ утверждает, что эти объекты снабжали топливом подразделения украинской армии. В подтверждение своих слов ведомство опубликовало видеозапись поражения этой инфраструктуры.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: