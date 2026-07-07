Десятки украинских дронов сбили на подлёте к Москве
Собянин: силы ПВО сбили почти 30 БПЛА на подлёте к Москве с начала суток
Украинские вооружённые формирования пытаются атаковать Москву беспилотниками. В области сработала система противовоздушной обороны.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале, с начала суток российские военные уничтожили или перехватили 27 БПЛА. На местах падения фрагментов сбитых дронов работают сотрудники экстренных служб. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.
«Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем сообщении градоначальника (05:07 мск).Ранее киевский режим организовал ракетную атаку на Белгород. В результате серии ударов пострадали три мирных жителя.