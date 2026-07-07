Десятки украинских дронов сбили на подлёте к Москве

07 июля 2026, 05:20

Собянин: силы ПВО сбили почти 30 БПЛА на подлёте к Москве с начала суток

Фото: istockphoto/Maksim Safaniuk

Украинские вооружённые формирования пытаются атаковать Москву беспилотниками. В области сработала система противовоздушной обороны.





Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале, с начала суток российские военные уничтожили или перехватили 27 БПЛА. На местах падения фрагментов сбитых дронов работают сотрудники экстренных служб. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.



«Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем сообщении градоначальника (05:07 мск).