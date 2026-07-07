07 июля 2026, 01:04

Шуваев: три человека пострадали в результате ракетной атаки на Белгород

Фото: istockphoto/Iulianna Est

При массированной ракетной атаке на Белгород и округ ранения получили три местных жителя. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.





По его словам, большую часть выпущенных снарядов сбили или перехватили силы противовоздушной обороны. Однако есть единичные прилёты по гражданской инфраструктуре.



«По предварительным данным, обошлось без жертв, но есть трое пострадавших в селе Беловское», — написал Шуваев.