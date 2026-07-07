Три человека пострадали в результате ракетной атаки на Белгород
Шуваев: три человека пострадали в результате ракетной атаки на Белгород
При массированной ракетной атаке на Белгород и округ ранения получили три местных жителя. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, большую часть выпущенных снарядов сбили или перехватили силы противовоздушной обороны. Однако есть единичные прилёты по гражданской инфраструктуре.
«По предварительным данным, обошлось без жертв, но есть трое пострадавших в селе Беловское», — написал Шуваев.
Глава региона добавил, что им оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, в населённом пункте Пушкарное после падения обломков пламя охватило надворную постройку, а в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением.