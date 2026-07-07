Силы ПВО сбили более 430 БПЛА на подлёте к Москве
Собянин: более 430 БПЛА пытались атаковать Москву со вчерашнего вечера
Вооружённые силы Украины с вечера 6 июля пытаются поразить беспилотниками цели в Москве и области. Система ПВО отражает атаку.
Как сообщил в Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, российские военнослужащие уничтожили или перехватили 430 вражеских БПЛА. Большую часть украинских дронов силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах.
«36 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — уточнил Собянин.По данным Телеграм-канала «База», из‑за атаки в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском временно ограничили приём и отправку самолётов. Пассажиров заранее проинформировали о вероятных корректировках в расписании. На текущий момент задерживаются 64 рейса.