МО: Российская ПВО пресекла атаку ВСУ на Белгородскую область

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Российская система ПВО пресекла попытку киевского режима атаковать Белгородскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ подчеркнули, что система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотника на Белгородскую область.
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