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Российские военные давно замечают присутствие спецназа из стран НАТО в рядах ВСУ Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, который выполнял задачи на Артёмовском направлении.
Ранее издание Financial Times сообщило, что на Украине присутствуют солдаты западного спецназа. А также о том, что заявление французского президента Эммануэля Макрона о согласии лидеров стран ЕС об отправке войск на Украину направлено на создание сдерживания и неопределённости в отношениях с РФ.
По словам военного, спецназ НАТО встречается среди лётчиков, наводчиков высокоточного оружия, связистов и военных консультантов. Особо проявили себя поляки, рассказал командир.
Командир рассказал, что ранее западных военных пытались представить добровольцами и наёмниками. Однако сейчас российские военные уже вычисляют их. Так была уничтожена целая группа таких спецназовцев, после чего украинские военные сбежали, поскольку без западной помощи не могут вести бой.
В заключение он отметил, что бойцы НАТО имеют довольно высокую подготовку, однако они не выдерживают длительного «прессинга».
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По словам военного, спецназ НАТО встречается среди лётчиков, наводчиков высокоточного оружия, связистов и военных консультантов. Особо проявили себя поляки, рассказал командир.
В заключение он отметил, что бойцы НАТО имеют довольно высокую подготовку, однако они не выдерживают длительного «прессинга».
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Анастасия Чинкова