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Российские десантники из Новороссийска в ходе штурма взяли под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Вербовым в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.
«Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск "Днепр" при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ», – отметили в ведомстве.
Российским артиллерийским подразделениям удалось прорвать позиции противника и атаковать блокпосты. Деморализовав противника точными ударами и подавлением огневых средств, десантники с разных направлений перешли в наступление, добавили в Минобороны.
Ранее командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что ближайшие два месяца будут очень сложными для украинской армии. Он отметил, что интенсивность военных действий продолжает расти.
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