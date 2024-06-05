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Боевики ВСУ покидают позиции западнее населенного пункта Очеретино в районе Сокола. Кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!»
Отмечено, что у военнослужащих Украины нет мотивации вести бой с армией России. Мобилизованные в ВСУ идут на позиции только потому, что боятся своих командиров.
До этого советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял о том, что боевики ВСУ благодаря американскому вооружению «выбрались из ямы».
Однако ряд экспертов заявлял о том, что украинские военные испытывают проблемы с западной техникой, поскольку не могут ее обслуживать. Кроме того, неудобства им создает жара.
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«Однако, попав на «ноль», до многих быстро приходит осознание, что поддержки не будет и тут их ждет неизбежная смерть», – сказано в публикации.
До этого советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял о том, что боевики ВСУ благодаря американскому вооружению «выбрались из ямы».
Однако ряд экспертов заявлял о том, что украинские военные испытывают проблемы с западной техникой, поскольку не могут ее обслуживать. Кроме того, неудобства им создает жара.
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Никита Кротов