Средства ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что ВС РФ также сбили 213 дронов и пять управляемых авиабомб AASM Hammer французского производства. Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи российские войска перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Московскую область.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова