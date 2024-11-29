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Самый мощный комбинированный удар по Харькову: что известно

Марочко: ВС РФ нанесли по Харьковской области мощный комбинированный удар
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ за минувшие сутки нанесли по Харькову и Харьковской области самый мощный комбинированный удар с начала текущего года. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, проанализировав информацию из открытых источников и другие данные.
Он отметил, что удар наносился по военным объектам, объектам двойного назначения, энергосистеме и логистике. Для этого российские силы использовали высокоточные дальнобойные ракеты воздушного и наземного базирования, новейшие авиабомбы различной мощности, артиллерию и ударные беспилотники.

Марочко подчеркнул, что атака продолжалась почти все сутки и очень отрицательно сказалась на боеспособности противника.



«Отмечались признаки нарушения управления войсками, панические настроения в украинских подразделениях, нарушение логистики и прочих положительных для наших войск фактов. Также стало известно, что сопутствующие потери были минимальными», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Эксперт пояснил, что это связано с малой активностью украинской системы противовоздушной обороны.

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Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против РФ с помощью Украины
29 ноября 2024, 10:56

Борис Джонсон (Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против России чужими руками. Его слова передает газета The Daily Telegraph.
«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», — заявил Джонсон.

По его словам, Великобритания морально ответственна за ситуацию, в которой сейчас находится Украина, так как Лондон подписывал Будапештский меморандум, где прописывались гарантии безопасности в условиях отказа Киева от ядерного оружия. Так, Джонсон считает, что Британия и США собственными руками лишили Украину ядерного оружия, которое страна могла бы использовать в конфликте.

Он также отметил, что Великобритания не должна отправлять боевые части на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Однако, по словам Джонсона, там стоит разместить «многонациональные европейские силы» которые бы патрулировали границу и помогали украинцам.

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«Попался ТЦК»: украинец раскрыл истинные причины своего появления в рядах ВСУ
Украинский пленный рассказал о мобилизации под угрозой отправки сына на фронт
29 ноября 2024, 10:02

Фото: iStock/Sinenkiy

Солдат ВСУ Александр Петухов, взятый в плен российскими силами в Курской области, рассказал, что его мобилизовали под угрозами забрать вместо него сына, его слова передает ТАСС.
«Попался ТЦК с угрозами о штрафах, что ребенка заберут. Вручили повестку, мобилизовали. 23 сентября нас загнали в Курскую область, и до 1 ноября я находился на огневой позиции. Все это время нас сильно бомбили, ротации практически не было», — рассказал пленный.

Он уточнил, что с позиций забирали только тяжелораненых солдат. По словам Петухова, он с некоторыми сослуживцами хотел сбежать без разрешения командования, однако их предупредили, что в этом случае их застрелят.

Позиции ВСУ регулярно простреливались российскими силами. Артиллерия работала круглосуточно, наносились удары дронами и авиацией, а российские штурмовики подходили вплотную, добавил Петухов.

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#солдат
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Массированная атака на Ростов, удар по ВСУ в Курской области, прорыв в Часове Яре: последние новости СВО
29 ноября 2024, 09:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российская армия заняла ключевой укрепрайон украинских сил в Часове Яре, а украинские военные в Курахово сдаются в плен российским беспилотникам. О том, как складывается обстановка на других направлениях расскажет «Радио 1».

Курская область


Наиболее интенсивные бои происходят вокруг населённых пунктов Новоивановка и Дарьино, расположенных недалеко от посёлка Малая Локня в Курской области. Киев направляет в этот регион свои самые подготовленные части, даже жертвуя силами на Донбассе. Оккупационные войска получают лучшее западное вооружение. Из-за серьёзной нехватки личного состава украинские власти вынуждены мобилизовать коммунальных работников в приграничной Сумской области.

Штурмовые группы Вооруженных сил России значительно продвинулись в районе Нижнего Клина, успешно отразив три контратаки со стороны ВСУ из Свердликова. При этом половина атакующих была уничтожена, а оставшиеся бойцы были вынуждены отступить.

Согласно данным источника «Северный ветер», ракетные удары «Искандеров» нанесли серьезный урон пунктам хранения американских РСЗО «Хаймарс» и MLRS в Сумской области. В результате этих атак были уничтожены две пусковые установки РСЗО «Хаймарс», транспортно-заряжающая машина РСЗО MLRS и четыре единицы автомобильной техники. Потери противника составили до 60 человек.

На Западе призвали готовиться к разделу Украины
На Западе призвали готовиться к разделу Украины


Атаки ВСУ на территорию России


В ночь на 29 ноября Минобороны РФ сообщило об успешном отражении атак 47 беспилотников, направленных на территорию России. Наибольшее количество дронов — 29 — было уничтожено в Ростовской области. Также восемь БПЛА сбиты над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, и один — в Крыму.

Согласно официальному заявлению, все 47 украинских беспилотников были ликвидированы средствами противовоздушной обороны.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что система ПВО успешно уничтожила около 30 дронов на северо-западе региона. По его словам, никто не пострадал. Однако на хуторе Масаловка в Каменском районе была повреждена кровля частного дома, а в Дьячкино Тарасовского района упали обломки дрона, что привело к повреждению остекления в жилом доме.


Донецкое направление


В Часове Яре ВС РФ успешно укрепились в ключевом оборонительном пункте украинских сил — на территории огнеупорного комбината. Эта информация подтверждается источниками с противоположной стороны. В настоящее время ВС РФ ведут бои за высотные здания в западной части города. На южных подступах к Часову Яру российские войска окружают позиции ВСУ и стремятся продвинуться к Константиновке. В этом направлении действуют наиболее опытные бойцы, обученные эффективно сбивать украинские дроны с помощью стрелкового оружия.


Фото: iStock/Evgeny555

Кураховское направление


На Кураховском направлении наблюдается активное продвижение к северу от города. Военные 114-й бригады 51-й армии освободили населённый пункт Берестки, расположенный на берегу водохранилища. В самом Курахове украинские военные получают призывы к сдаче через дроны.


Удерживавшие ДОТ в Харьковской области украинские десантники сдались
Удерживавшие ДОТ в Харьковской области украинские десантники сдались


Торецкое направление


На Торецком направлении ВС РФ достигли успехов на флангах города. В южной части Нелеповки удалось продвинуться на 250 метров, а на юге от Торецка — на 650 метров. ВСУ сообщают о значительных потерях на данном участке фронта. По их информации, за десять дней боевых действий ВСУ потеряли около 500 человек.
Согласно их сведениям, около 150 российских военнослужащих проникли в тыл 95-й бригады во время ротации. Командование направило на позиции четыре бронемашины, которые не были прикрыты. В результате ВСУ потеряли 40 человек, а в последующие дни ситуация повторилась.


Харьковское направление


На Харьковском направлении российские штурмовые отряды продолжают наступление после освобождения села Копанки. Военный эксперт Андрей Марочко сообщает, что попытка украинских войск остановить продвижение ВС РФ привела к потере трёх опорных пунктов и полному уничтожению взвода ВСУ.

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#эксперт
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#вс рф
#киев
#атака
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Боевики ВСУ расстреливали дома мирных жителей в Курской области – видео
Боевики ВСУ расстреливали дома мирных жителей в Курской области
29 ноября 2024, 09:01

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вторгшиеся в курское приграничье боевики ВСУ расстреливали дома мирных жителей, несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления. Кадры с камеры украинского военного автомобиля публикует РИА Новости.
На кадрах группа украинских боевиков расстреливает дома мирных жителей, они ломают калитки и проникают внутрь частных домовладений. Сопротивления никто не оказывает.

Ранее комбат 810-й бригады морской пехоты с позывным «Як» в Курской области рассказал, что большинство подразделений ВСУ, с которыми пришлось столкнуться его бойцам, обучались на Западе. Он отметил, что противника никогда не стоит недооценивать, однако подчеркнул, что ВС РФ вытеснят ВСУ с русской земли.

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В Курской области воюют обученные на Западе бригады ВСУ
Комбат «Як»: ВСУ отправили в Курскую область части, обученные на Западе
29 ноября 2024, 08:18

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Большинство подразделений ВСУ, с которыми пришлось столкнуться бойцам 810-й бригады морской пехоты в Курской области, обучались на Западе. Об этом рассказал комбат с позывным Як, его слова передает РИА Новости.
«Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца. И тренировали их настоящие специалисты, а не случайные инструктора», — рассказал «Як».

По его словам, в Курскую область вторглись боевики Сил специальных операций (ССО) Украины, которые и сами с легкостью могут обучать кого угодно на Западе. Российские морпехи уже сталкивались с большинством из самых подготовленных подразделений ВСУ в Курской области.

«Як» отметил, что противника никогда не стоит недооценивать, однако подчеркнул, что ВС РФ вытеснят ВСУ с русской земли.

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#специалисты
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Массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: сбито 47 дронов
МО РФ: силы ПВО ликвидировали 47 БПЛА ВСУ над российскими регионами
29 ноября 2024, 07:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего ликвидировано 47 вражеских беспилотников. 29 из них сбили в Ростовской области, восемь — в Краснодарском крае. По три украинских дрона уничтожено в Белгородской, Брянской и Воронежской областях и один – в Крыму.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО РФ столкнулись с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, нейтрализованы уже 30 БПЛА ВСУ.

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#бпла
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Раскрыто, почему украинский фронт теряет силы и скоро рухнет
Журналист Вывал: Украине грозит обрушение фронта по пяти причинам
29 ноября 2024, 06:49

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинская армия сталкивается с пятью серьёзными проблемами, которые, по мнению журналиста польского издания Onet Мартина Вывала, могут привести к краху фронта.
Одной из ключевых причин он называет дефицит личного состава и неэффективность мобилизационных мер.

Серьёзный недостаток техники и боеприпасов, начавшийся осенью 2023 года, усугубил положение ВСУ и является второй проблемой.

Третьей проблемой Вывал называет растянутость линии фронта. Российским войскам удалось оказать давление на востоке и юге, вынуждая украинские силы растягивать свои ограниченные ресурсы. Одновременно нападение на Курскую область, по мнению автора, не смогло отвлечь российские силы от основных направлений.

Тактика российских войск также изменилась, что стало для Украины четвертой проблемой. Вместо прямых атак они всё чаще применяют окружение населённых пунктов, отрезая их от снабжения и активно используя дроны-камикадзе.

Последним фактором, который журналист считает критическим, является захват российских войск украинских укреплений. Недостаток инженерных подразделений с украинской стороны существенно подрывает её способность удерживать оборону.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в зоне специальной военной операции украинский пулеметчик по ошибке зашел на позиции российских военных, приняв их за свои. В результате он уничтожил около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах сообщил о попытке армии Украины добить британского наёмника, который решил сдаться в плен российским военным на курском направлении.

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Удерживавшие ДОТ в Харьковской области украинские десантники сдались
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#поддержка
#всу
#дроны
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#украина
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Удерживавшие ДОТ в Харьковской области украинские десантники сдались
Четыре десантника ВСУ, удерживавших ДОТ, сдались в Харьковской области
29 ноября 2024, 06:21

Фото: iStock/Sinenkiy

Четыре десантника 77-ой аэромобильной бригады ВСУ сложили оружие в ночь с 28 на 29 ноября и сдали свою долговременную огневую точку (ДОТ), которая располагалась в Харьковской области.
«Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск «Запад» ВС РФ», — сообщили РИА Новости в российской силовой структуре.
В распоряжение РИА также были переданы кадры пленения десантников из 77-ой аэромобильной бригады ВСУ, которые можно увидеть в Telegram-канале.



Это не первый случай, когда бойцы ВСУ сдаются на Харьковском направлении. «Радио 1» обозревало в своем материале 28 ноября, как расчет операторов дронов ВСУ добровольно сдался в плен ВС РФ вместе с аппаратурой в Харьковской области.

Этой ночью также стало известно, что расчетом гаубицы Д-30 тульских десантников было поражено скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое разведка выявила в Кореневском районе Курской области.

Ранее «Радио 1» писало о том, что была сделана оценка шансов Европы заменить Украине военные поставки США. Результат вышел весьма неутешительный для украинского правительства.

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Минобороны: скопление пехоты ВСУ уничтожено в Курской области
29 ноября 2024, 05:42

Фото: iStock/e-crow

Расчетом гаубицы Д-30 тульских десантников было поражено скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое разведка выявила в Кореневском районе Курской области.
ТАСС передает данные Минобороны РФ о том, что скопление пехоты ВСУ было обнаружено в промышленном здании одного из населенных пунктов с помощью средств воздушной разведки, а также благодаря другим разведывательно-поисковым действиям разведчиков тульских десантников.

«После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному промышленному зданию с пехотой ВСУ», — передали в Минобороны РФ.
Солдаты ВСУ покинули здания после первого попадания и тут же попытались скрыться, однако убегающая украинская пехота была уничтожена при помощи второго и третьего выстрелов из гаубицы. Уточняется, что огонь по врагу велся на дистанции более 8 км.

Стало известно, что новые удары России по Украине могут заставить граждан требовать от властей прекращения конфликта. Одновременно с этим на Западе призвали готовиться к разделу Украины.

В ночь с 28 ноября на 29 ноября силы ПВО РФ устранили 30 дронов ВСУ на северо-западе Ростовской области. Вскоре после этого «Радио 1» писало о том, что на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский начался пожар.

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#минобороны рф
#солдаты
#всу
#разведка
#сво
#украина
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