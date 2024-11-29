Самый мощный комбинированный удар по Харькову: что известно

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ВС РФ за минувшие сутки нанесли по Харькову и Харьковской области самый мощный комбинированный удар с начала текущего года. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, проанализировав информацию из открытых источников и другие данные.
Он отметил, что удар наносился по военным объектам, объектам двойного назначения, энергосистеме и логистике. Для этого российские силы использовали высокоточные дальнобойные ракеты воздушного и наземного базирования, новейшие авиабомбы различной мощности, артиллерию и ударные беспилотники.
Марочко подчеркнул, что атака продолжалась почти все сутки и очень отрицательно сказалась на боеспособности противника.
Эксперт пояснил, что это связано с малой активностью украинской системы противовоздушной обороны.
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Марочко подчеркнул, что атака продолжалась почти все сутки и очень отрицательно сказалась на боеспособности противника.
«Отмечались признаки нарушения управления войсками, панические настроения в украинских подразделениях, нарушение логистики и прочих положительных для наших войск фактов. Также стало известно, что сопутствующие потери были минимальными», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Эксперт пояснил, что это связано с малой активностью украинской системы противовоздушной обороны.
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Элина Позднякова