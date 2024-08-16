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Режим ЧС муниципального уровня ввели в Керчи после атаки на Крымский мост

Комиссия по ЧС признала угрозой ЧС последствия атаки на Крымский мост
16 августа 2024, 20:36
Фото: iStock/gutaper

Фото: iStock/gutaper

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия атаки ВСУ на Крымский мост и его окрестности. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Керчи.
В городе в пятницу состоялось заседание комиссии совместно с представителями городских властей и сотрудниками МЧС России, полиции и ресурсоснабжающих организаций. В ходе встречи обсуждалась ракетная атака ВСУ минувшей ночью.

В результате произошедшее было признано угрозой ЧС муниципального уровня реагирования.



Пока в городе будут проводиться необходимые обследования и ремонтные работы, будет ограничено движение транспорта по улице Советской. Также для жителей центральной части Керчи будет организован подвоз воды.

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#удар
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#пво
Гладков сообщил о закрытии въездов в пять населённых пунктов Белгородской области
Гладков: 19 августа закроют въезд в 5 населённых пунктов Белгородской области
16 августа 2024, 20:09

Фото: iStock/Aguus

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о закрытии с 19 августа въездов в пять населённых пунктов региона. Соответствующее видео по итогам заседания Оперативного штаба глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что все эти населённые пункты находятся в Грайвороновском и Валуйском округах области.

По словам Гладкова, жителям этих посёлков и городов помогут вывезти своё имущество, их временно переселят в безопасные районы.

Также жители части Шебекино и ряда сёл Белгородской области могут уехать в пункты временного размещения или получить выплаты на жильё. Такая мера вводится на три месяца.

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Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125 в Сумской области
16 августа 2024, 20:00

Фото: iStock/Aguus

Экипаж Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны украинских войск С-125 в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве отметили, что удар наносился управляемой ракетой Х-35. Уточняется, что в результате ракетного удара по вражеской позиции цель была полностью уничтожена.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь территории РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#пво
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Сырский назвал напряжёнными бои на Торецком и Покровском направлениях
16 августа 2024, 19:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о напряжённых боевых действиях на Торецком и Покровском направлениях подконтрольной Киеву части ДНР. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.
Ранее сообщалось, что ВСУ удали свои позиции у железнодорожной ветки около населённого пункта Новогродовка на Покровском направлении, оголив тем самым значительный участок фронта.

Также напомним, что экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявлял, что Украину ждёт катастрофа после потери города Покровска, поскольку в стране остановится металлургическая промышленность и откроется коридор для прохода ВС РФ в Днепропетровскую область.

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Автомобильный мост через реку Сейм в Курской области разрушен после удара ВСУ
16 августа 2024, 19:43

Фото: iStock/SDubi

Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области разрушен при ударе ВСУ. Об этом написал врио губернатора региона Алексея Смирнова в Telegram-канале.
По словам Смирнова, он находится на связи с местной администрацией. Врио губернатора региона подчеркнул, что продолжает работу оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Украинские солдаты нанесли очередной удар американскими ракетами Himars по мосту около 17:00. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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«Забрать всю Украину»: житель Донецка обратился к Путину после удара ВСУ по ТЦ
SHOT: дончанин призвал Путина «забрать всю Украину» после удара ВСУ по ТЦ
16 августа 2024, 19:09

Фото: iStock/Distortion Media

Житель Донецка, спасавший людей из горящего торгового центра «Галактика» после обстрела ВСУ, обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «забрать всю Украину». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Он сообщил, что при пожаре заживо сгорело огромное количество мирных жителей, включая детей. Женщины, которым удалось спастись, «бьются в истерике», поскольку их дети находятся внутри горящего здания.

В обращении к Путину мужчина отметил, что такого не должно происходить в цивилизованном государстве, поэтому киевские власти должны получить ответ за свои действия. Дончанин призвал президента «всю (Украину – ред.) забрать и каждого прочистить».

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Саперы дистанционно минируют подходы к курскому приграничью под Сумами
16 августа 2024, 19:05

Фото: iStock/Distortion Media

Расчеты «Земледелия» дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью, чтобы затруднить подход украинских боевиков. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Север» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что территория была заминирована для того, чтобы закрыть проходы к приграничным районам Курской области для украинских боевиков.

Ранее Минобороны сообщало, что российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь российской территории.

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#мост
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#всу
#вс рф
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В Германии рассказали о продвижении российской армии в Донбассе
Генерал Фройдинг: российская армия каждый день продвигается вперед в Донбассе
16 августа 2024, 19:04

Фото: iStock/zim286

ВС России ежедневно продвигаются вперед в Донбассе. Об этом сообщил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фройдинг в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале вооруженных сил ФРГ.
Немецкий военный отметил, что на линии боевого соприкосновения сложилась критическая ситуация для украинской армии. Фройдинг добавил, что взятие под контроль Часова Яра российскими войсками даст Москве существенные преимущества на поле боя.

Ранее сообщалось, что в Курской области российский боец на ВАЗе сжег заглохшую украинскую БМП-1 канистрой с бензином. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#германия
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Главком ВСУ Сырский мог погибнуть при ударе ВС РФ по командному пункту под Полтавой
ВС РФ уничтожили командный пункт, где мог находиться главком ВСУ Сырский
16 августа 2024, 18:32

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту дислокации противника в районе населенного пункта Кумы в Полтавской области, где в этот момент мог находиться главком ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
«Взрывы в Полтавской области, ряд источников сообщают, что поражен командный пункт ВСУ, где мог быть Сырский», — говорится в сообщении.

Другие российские военные ресурсы предполагают, что Сырский мог быть ликвидирован. В настоящее время ожидается подтверждение или опровержение данной информации.

8 августа Сырский опубликовал в своем Telegram-канале фото и сообщил, что проводит работу в исходном районе. Предполагалось, что он находился недалеко от российского приграничья.

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ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе под Курском
16 августа 2024, 17:44

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Украинские военные разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает Mash.
ВСУ нанесли очередной удар американскими ракетами Himars по мосту около 17.00. После удара у моста обрушился целый пролет. Теперь часть Глушковского района отрезана — это Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и ещё порядка 27 населённых пунктов. Эвакуировать мирное население сейчас можно только по воде. Уничтожение моста также осложнит логистику российских войск к югу от реки.

По словам местных жителей, ВСУ также наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района.

«Если (когда) противник сможет уничтожить все хорошие переправы, то отрежет от нормального снабжения всю группировку ВС РФ, обороняющуюся в Глушковком районе от приграничья до реки Сейм», — пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».
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