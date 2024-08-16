Режим ЧС муниципального уровня ввели в Керчи после атаки на Крымский мост

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Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия атаки ВСУ на Крымский мост и его окрестности. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Керчи.
В городе в пятницу состоялось заседание комиссии совместно с представителями городских властей и сотрудниками МЧС России, полиции и ресурсоснабжающих организаций. В ходе встречи обсуждалась ракетная атака ВСУ минувшей ночью.
В результате произошедшее было признано угрозой ЧС муниципального уровня реагирования.
Пока в городе будут проводиться необходимые обследования и ремонтные работы, будет ограничено движение транспорта по улице Советской. Также для жителей центральной части Керчи будет организован подвоз воды.
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В результате произошедшее было признано угрозой ЧС муниципального уровня реагирования.
Пока в городе будут проводиться необходимые обследования и ремонтные работы, будет ограничено движение транспорта по улице Советской. Также для жителей центральной части Керчи будет организован подвоз воды.
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Анастасия Чинкова