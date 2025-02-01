МО: Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

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Армия России минувшей ночью нанесла удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса.
Об этом сообщили представители пресс-службы министерства обороны РФ во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации. Отмечается, что удар нанесен с использованием высокоточного оружия большой дальности. Все намеченные цели достигнуты, объекты поражены.
Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были поражены цеха производства, склады хранения и места сборки беспилотников и безэкипажных катеров. Атака производилась при помощи оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ.
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Александр Бойцов