Украинские СМИ: в пригороде Киева взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

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В пригороде Киева прогремели взрывы на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
В Киеве сигнал воздушной тревоги звучит с 01:43 по московскому времени. Информация об этом предоставлена на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины. При этом в Киевской области воздушная тревога объявлена с 01:06.
Ранее «Радио 1» писало о ракетной ударе по отелю «Бристоль» в центре Одессы. По предварительной информации, там могли отдыхать иностранные наемники. В частности называют бойцов SAS из Великобритании. Украинские СМИ писали о сильном взрыве на территории города.
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Иван Мусатов