Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинские СМИ: в пригороде Киева взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

Украинские СМИ: в пригороде Киева взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В пригороде Киева прогремели взрывы на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.


В Киеве сигнал воздушной тревоги звучит с 01:43 по московскому времени. Информация об этом предоставлена на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины. При этом в Киевской области воздушная тревога объявлена с 01:06.

Ранее «Радио 1» писало о ракетной ударе по отелю «Бристоль» в центре Одессы. По предварительной информации, там могли отдыхать иностранные наемники. В частности называют бойцов SAS из Великобритании. Украинские СМИ писали о сильном взрыве на территории города.

Читайте также:

​Дубинский: через пол года у ВСУ не сотанется солдат на фронте из-за дезертирств

ВСУ за сутки 42 раза обстреляли ДНР 119 боеприпасами

Богомаз: Брянскую область атакуют беспилотники
#тревога
#воздушная тревога
#киев
#взрыв
Келлог: Трамп хочет создать России и Украине рычаги для мирных переговоров
01 февраля 2025, 03:28

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп планирует создать России и Украине рычаги для проведения переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по украинскому урегулированию Кит Келлог.
«Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки», — передает слова Келлога Fox News.

Ранее в СМИ писали о намерениях Дональда Трампа добиться мира на Украине с помощью дипломатических переговоров. При этом сам президент уже заявлял о своих контактах с Россией по поводу завершения украинского конфликта. По его словам, сейчас ведется очень серьезное обсуждение этого вопроса с РФ.

Читайте также:

Трамп хочет ввести пошлины на товары ЕС из-за «ужасного отношения» к США

Журналист Карлсон обвинил Зеленского в продаже Украины

The Times: Евросоюз попросил у США помощь для миротворческой миссии на Украине
#сша
#президент
#сделки
#отношения
#рф
#трамп
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист Карлсон обвинил Зеленского в продаже Украины
01 февраля 2025, 02:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Американский журналист Такер Карлсон обвинил Владимира Зеленского в продаже Украины и превращении в лакея Запада. Об этом он сказал британскому тележурналисту Пирсу Моргану.
«Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», — заявил о Зеленском Карлсон.

К тому же журналист отметил, что глава киевского режима подходит под определение диктатора. Как пояснил Карлсон, Зеленский не избранный президент, запретивший религиозную конфессию и языковую группу. Также лидера киевского режима журналист обвинил в убийстве своих политических оппонентов.

Еще Карлсон высказался о негативном влиянии поддержки Киева на национальные интересы США. По его словам, это приводит к потере доллара как мировой резервной валюты.

Читайте также:

Дубинский: через пол года у ВСУ не сотанется солдат на фронте из-за дезертирств

Трамп: США ведут серьезное обсуждение завершения конфликта на Украине с Россией

В ЕС произошел раскол из-за споров об отправке миротворцев НАТО на Украину
#сша
#журналист
#президент
#страны
#зеленский
#такер карлсон
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дубинский: через пол года у ВСУ не сотанется солдат на фронте из-за дезертирств
01 февраля 2025, 02:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

Через шесть месяцев у ВСУ могут закончиться солдаты на фронте, если в рядах украинской армии сохранится такой же уровень массового дезертирства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Зная о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией, колоссальном СЗЧ (Случаях самовольного оставления части), которое приведет к тому, что через шесть месяцев на фронте будет зеро человек — ноль», — сказал депутат во время эфира своего YouTube-канала.

При этом Дубинский отметил, что Владимир Зеленский продолжает заявлять о победе в конфликте с позиции силы, хотя у ВСУ наблюдаются массовые случаи дезертирства. Депутат уточнил, глава киевского режима делает это так как знает, что после завершения боевых действий ему придется ответить перед законом за совершенные преступления. В качестве них Дубинский назвал поломанные жизни миллионов рублей, убийство сотен тысяч человек и предательство украинского народа.

Читайте также:

ВСУ за сутки 42 раза обстреляли ДНР 119 боеприпасами

Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области

В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ
#депутат
#владимир зеленский
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли ДНР 119 боеприпасами
01 февраля 2025, 01:48

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За прошедшие сутки украинские войска нанесли по Донецкой Народной Республике 42 удара и выпустили 119 боеприпасов. Об этом рассказали в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Всего выпущено 119 единиц различных боеприпасов», — написали в telegram-канале ведомства.

ВСУ проводили обстрелы по горловскому направлению. Было повреждено 17 жилых домов, семь автомобилей, автобус, коммунальная техника и семь объектов гражданской инфраструктуры. Также известно о ранении 12 человек.

Читайте также:

Трамп: США ведут серьезное обсуждение завершения конфликта на Украине с Россией

The Times: Евросоюз попросил у США помощь для миротворческой миссии на Украине

Богомаз: Брянскую область атакуют беспилотники
#всу
#украина
#днр
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: США ведут серьезное обсуждение завершения конфликта на Украине с Россией
01 февраля 2025, 01:31

Фото: iStock/Waldemarus

По словам президента США Дональда Трампа, он ведет очень серьезное обсуждение с Россией вопроса о завершении украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.
«Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — ответил Трамп на вопрос о диалоге с РФ по урегулированию конфликта на Украине.

При этом президент Штатов пообещал поговорить с главой РФ Владимиром Путиным о завершении украинского кризиса. Он отметил, что, возможно, достигнет чего-то существенного. Трамп вновь заявил о том, что намерен положить конец конфликту на Украине.

Ранее «Радио 1» писало о цели американского президента остановить украинский кризис дипломатическим путем. Он считает, что сейчас необходимо немедленное прекращение конфликта.

Читайте также:

В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ

Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области

В ЕС произошел раскол из-за споров об отправке миротворцев НАТО на Украину
#президент
#кризис
#рф
#трамп
#россия
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
The Times: Евросоюз попросил у США помощь для миротворческой миссии на Украине
01 февраля 2025, 01:14

Фото: iStock/Mike-Hon

Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для реализации миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает The Times с ссылкой на источник в правительстве Великобритании.
«Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», — пишут в газете.

Также в ЕС надеются на поддержку Штатов в предоставлении систем ПВО и разведывательных технологий. При этом Великобритания может направить на Украину от 10 до 25 тысяч военных.

Ранее «Радио 1» писало о расколе в Евросоюзе из-за намерений Британии и Франции направить миротворцев НАТО на Украину. Данную инициативу не поддержали страны Балтии и Польши. Они опасаются, что это снизит защищенность приграничных с РФ стран НАТО.

Читайте также:

В Одессе ракета ударила по отелю «Бристоль», где отдыхали иностранные наемники

У финала украинского конфликта есть лишь два сценария

Национальная разведка США намеревается содействовать переговорам по Украине
#сша
#европа
#страны
#великобритания
#ес
#нато
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Предприятие «СИБУР-Кстово» приостановило работу из-за атаки беспилотника ВСУ
01 февраля 2025, 00:37

Фото: iStock/Distortion Media

Промышленное предприятие «СИБУР-Кстово» временно приостановило свою работу из-за падения обломков беспилотника ВСУ и последующего пожара. Об этом пишет ТАСС.
«На территории предприятия «СИБУР-Кстово» ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитого БПЛА. Основные установки находятся в резервном режиме, отгрузка продукции временно не производится», — говорится в сообщении.

В предприятии уточнили, что после ликвидации возгорания будет проведен осмотр оборудования и сделан ремонт там, где он потребуется. При этом СИБУР продолжит обеспечивать своих клиентов продукцией с других производственных площадок.

Читайте также:

Богомаз: Брянскую область атакуют беспилотники

В Одессе ракета ударила по отелю «Бристоль», где отдыхали иностранные наемники

В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ
#ремонт
#бпла
#предприятия
#беспилотник
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Богомаз: Брянскую область атакуют беспилотники
01 февраля 2025, 00:21

Фото: iStock/rancho_runner

Брянская область подверглась налету вражеский беспилотников, чью атаку сейчас отражают средства ПВО. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Также Богомаз отметил, что средства ПВО работают над обнаружением и уничтожением воздушных целей.

Ранее «Радио 1» сообщало о прилете ракеты в отель «Бристоль» в Одессе. Там базировались иностранные наемники, а именно бойцы британского SAS.

Читайте также:

В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ

Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области

В ЕС произошел раскол из-за споров об отправке миротворцев НАТО на Украину
#губернатор
#бпла
#пво
#брянская область
#александр богомаз
#беспилотник
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одессе ракета ударила по отелю «Бристоль», где отдыхали иностранные наемники
01 февраля 2025, 00:09

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Одессе ракета поразила отель «Бристоль» в центре города, где базировались иностранные наемники. Об этом рассказал военкор Евгений Лисицын.
«Сегодня ракетный удар по Одессе пришелся по отелю «Бристоль», где жили и отдыхали иностранные наемники. В частности, спецы SAS из Великобритании», — написал корреспондент в своем telegram-канале.

Также о сильном взрыве в отеле писали украинские СМИ. К тому же в городе действует воздушная тревога.

Ранее «Радио 1» писало, что страны Евросоюза сошлись в конфронтации по поводу отправки миротворцев на Украину. Великобритания и Франция выступили за размещение своих вооруженных сил в стране, тогда как Польша и страны Балтики не поддержали данную инициативу.

Читайте также:

В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ

Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области

Боец ВС РФ Шустрый рассказал о взятии бункера генералов НАТО в Часовом Яре в ДНР
#великобритания
#вс рф
#удар
#воздушная одесса
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате