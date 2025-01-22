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Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях и участках в Донбассе и в целом в зоне специальной военной операции. Освобождён, в частности, населённый пункт Западное в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве также уточнили, что в штурме участвовали подразделения группировки войск «Запад». В сводке уточняется, что село находится к северу от Купянска, в направлении которого продолжают наступать части Вооружённых сил РФ.
Громе того, военные этой войсковой группировки нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и боевой техники противника в окрестностях населённых пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка и Лозовая в Харьковской области. Также были нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах Ямполя, Северска и Колодезей в Донецкой Народной Республике.
В ходе атакующих действий российскими войсками были уничтожены более 460 солдат ВСУ, один танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 американского производства, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
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Громе того, военные этой войсковой группировки нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и боевой техники противника в окрестностях населённых пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка и Лозовая в Харьковской области. Также были нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах Ямполя, Северска и Колодезей в Донецкой Народной Республике.
В ходе атакующих действий российскими войсками были уничтожены более 460 солдат ВСУ, один танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 американского производства, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
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Александр Бойцов