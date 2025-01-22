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МО: Российские войска освободили населённый пункт Западное в Харьковской области

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях и участках в Донбассе и в целом в зоне специальной военной операции. Освобождён, в частности, населённый пункт Западное в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве также уточнили, что в штурме участвовали подразделения группировки войск «Запад». В сводке уточняется, что село находится к северу от Купянска, в направлении которого продолжают наступать части Вооружённых сил РФ.

Громе того, военные этой войсковой группировки нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и боевой техники противника в окрестностях населённых пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка и Лозовая в Харьковской области. Также были нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах Ямполя, Северска и Колодезей в Донецкой Народной Республике.



В ходе атакующих действий российскими войсками были уничтожены более 460 солдат ВСУ, один танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 американского производства, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

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#рф
Зеленский заявил, что Украина не отдаст России потерянные территории
Зеленский: Киев не признает новые регионы РФ
22 января 2025, 11:36

Владимир Зеленский

Киев никогда не признает потерянные территории регионами России. Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
«Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся — мы все равно не признаем (потерянные земли регионами России — ред.). Это невозможно. Мы юридически их не признаем», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина будет вести переговоры с Россией исключительно с позиции силы. По его словам, переговоры на равных приведут его страну к поражению.

20 января советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил о готовности Зеленского к переговорам с Россией.

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«Его предали»: Политолог Лозанский раскрыл, кто из команды Трампа будет настаивать на поддержке Украины
Политолог Лозанский: в команде Трампа есть друзья киевского режима
22 января 2025, 11:23

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина умным. Встреча лидеров двух государств, по словам Трампа, может состояться уже очень скоро.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» заявил, что Дональд Трамп обвинял администрацию Байдена в разжигании угрозы ядерной Третьей Мировой войны из-за расширения НАТО к границам России, что является позитивным моментом, однако не все так однозначно.

«Не все так просто, если судить по некоторым заявлениям членов его новой команды. Например, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель по Украине Кит Келлогг практически повторяют требования прежней администрации о снижении призывного возраста для украинцев, а министр финансов Скотт Бессант угрожает новыми санкциями, если Россия не согласится с требованиями США по прекращению конфликта. Правда, все они заявляют о лояльности к Трампу, так что последнее слово будет за ним, в отличие от его первого срока, когда практически все члены его команды, отвечающие за внешнюю политику, включая вице-президента Пенса, его предали», — объяснил эксперт.

По словам политолога, пока они и никто из номинированных кандидатов, кроме Госсекретаря Марко Рубио, не прошел утверждение в Сенате.

«Исключение составляет Майкл Уолтц, так как должность советника по Национальной Безопасности не требует такого утверждения. В Сенате у республиканцев большинство, но оно незначительное, и с большой вероятностью некоторые из них могут проголосовать против. Например, бывший их лидер в Сенате Митч Макконнелл уже намекает на это, а он большой друг нынешнего киевского режима. Трампу и вице-президенту Вэнсу, как председателю Сената, придется приложить все усилия, для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента», — подчеркнул Лозанский.

Она добавил, что о решениях Трампа мы узнаем в ближайшее время, потому что отсчет времени для обещанного им нового курса пошел.

«Ждем его звонок Владимиру Путину и договоренности о дате их судьбоносного саммита», — заключил эксперт.

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Трамп назвал новый период для урегулирования украинского конфликта
WSJ: Трамп поручил урегулировать украинский конфликт на Украине за 100 дней
22 января 2025, 10:39

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность главы государства», — говорится в статье.

При этом издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Трамп будет самостоятельно контролировать ход переговоров по Украине. Бывшие коллеги Келлога рассказали WSJ, что он не является самостоятельной фигурой и полностью зависит от мнения Трампа. Поэтому, утверждает автор, Келлога не допустят к реальным переговорам США с Россией.

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Пропавший без вести боец из Башкирии два месяца добирался до позиций ВС РФ
22 января 2025, 10:22

Фото: iStock/zabelin

Мобилизованный из Башкирии Виталий с позывным «Малой», числившийся пропавшим без вести, два месяца добирался до расположения позиций ВС РФ, пишет Mash.
По данным издания, «Малой» отправился в зону СВО осенью 2022 года. В составе 5-й ОГМБ принимал участие в штурме Красногоровки, был старшим разведотряда и занимался эвакуацией погибших и раненых с линии боевого соприкосновения. В ноябре 2024 года он пошел на очередное задание и пропал.

Родственники безуспешно пытались найти его и почти потеряли надежду увидеть его живым. А в военной части его признали пропавшим без вести. Однако недавно они увидели распространившееся в Сети фото, где боец спит на мандаринах, обнимая икону Невского и признали в нем Виталия.

Оказалось, что на протяжении 60 дней полз к российским позициям. У него не было еды, а пил он растопленный снег. Почти всю дорогу он вынужден был ползти, прикрываясь телами погибших боевиков ВСУ от вражеских дронов.

Пока семья не знает, где находится «Малой». Они пытаются найти хоть какую-то информацию о нем и продолжают надеяться на скорую встречу.

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Наемники под Суджей, бои за поселки в Курской области, отход ВСУ из Тернов: последние новости СВО
22 января 2025, 10:14

Фото: istockphoto/zabelin

Российские силы активно сражаются в Часовом Яре и Торецке, укрепляют свои позиции в Волково и продолжают наступление на Угледарском направлении. ВСУ, в свою очередь, теряют важные позиции и усиливают оборону на различных участках фронта. Подробнее об обстановке в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о продолжающихся интенсивных боях за поселок Никольский и деревню Викторовка в Курской области.

Также стало известно, что командование ВСУ отправило французский спецназ в приграничный район Курска для участия в боевых действиях под Суджей. По имеющимся данным, их численность может быть небольшой, однако точные цифры не раскрываются. В украинских каналах начали появляться фотографии наемников с французскими шевронами и нашивками на форме.

По информации портала «Северный Ветер», на Украине могут находиться военнослужащие Французского иностранного легиона, с которыми российские силы уже сталкивались в Донбассе. Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Asia Times сообщает, что на территорию Украины прибыли около 100 французских «легионеров».


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Херсонское направление


На левом берегу Днепра российские беспилотники активно атакуют блиндажи, огневые позиции и транспортные средства противника. В течение суток украинские силы провели 39 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам региона.


Запорожское направление


Позиционные бои продолжаются, но без заметных изменений. В селе Верхняя Криница в результате артобстрела один человек погиб, еще один получил ранения.


Часовоярское направление


В южной части Часова Яра, рядом с железнодорожным вокзалом и западнее завода огнеупоров, происходят интенсивные городские столкновения. Украинские войска упорно удерживают свои позиции, российские штурмовые подразделения продолжают наступление.
Фото: iStock/MikeMareen

Краснолиманское направление


Относительное спокойствие в этом районе может быть связано с перегруппировкой украинских войск в Ивановке. Здесь ВСУ усиливают оборонительные позиции, чтобы предотвратить прорыв линии фронта российскими штурмовиками. Основные боевые действия сосредоточены в районе Колодези и к северу от Ивановки. По данным украинских источников, возможное поражение в этом секторе может привести к обрушению фронта до Торского выступа, что откроет путь к Лиману — важному логистическому узлу для снабжения ВСУ.


Харьковское направление


В районах Волчанска и Липцов продолжаются позиционные бои. Воздушные силы России наносят удары по переправам и скоплениям украинских войск. В районе Тернов противник, зажатый в низине у реки, принял решение о выводе своих элитных подразделений из города.

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Покровское направление


На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. ВСУ перебрасывают резервы, однако, как отмечается, большинство из них представляют собой плохо обученных бойцов, несмотря на численное преимущество. Немного севернее Удачного находится мощный укрепрайон на территории шахты «Южнодонбасская №3», который, по сообщениям, играет ключевую роль в оборонительных планах украинских сил.

В селе Котлино продолжается операция по зачистке территории, и зона контроля постепенно расширяется. Тем не менее, продвижение российских подразделений в районе села Зверево затрудняется из-за позиций ВСУ, расположенных на терриконах.

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#всу
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Генерал Соболев: ВСУ провели показную атаку на РФ после инаугурации Трампа
22 января 2025, 09:27

Фото: iStock/Evgeny555

ВСУ атаковали территории России сразу после инаугурации Дональда Трампа, чтобы доказать союзникам, что Украина еще готова воевать с их помощью. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, его слова приводит Life.ru.
Он считает, что на данный момент у Трампа планы присоединить Канаду и Гренландию, а также вернуть в состав США Панамский канал и уже после этого американский президент, возможно, займется Украиной.

«Нам крайне невыгодно, если, допустим, Трамп скажет: "То, что вы освободили или то, что ваше, оставляйте себе, а остальное возвращайте Украине". Даже если не будет каких-то действий в отношении насыщения Украины вооружением или её приема в НАТО, то через четыре года Трамп сменится, и придёт какой-нибудь демократ, который и в НАТО примет Украину, и все остальное», — отметил Соболев.

В этом случае, по его словам, России придется вести еще более масштабную войну.

Генерал уточнил, что Россия ответит Украине на удары по своей территории ускоренным проведением СВО. Также он подчеркнул, что это должно включать полное освобождение Курской области, а также территорий ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Соболев считает, что ВС РФ должны отодвинуть фронт на столько, чтобы ВСУ больше не могли обстреливать территории, которые вошли в состав России.

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#трамп
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Стало известно о переброске техники ВСУ в Курской области
«Известия»: ВСУ перебрасывают технику и штурмовиков в район Суджи
22 января 2025, 08:45

Фото: iStock/Alex Kochev

ВСУ перебрасывают военную технику в район Суджи в Курской области, а также меняют подразделения теробороны на штурмовые. Об этом информируют «Известия».
Уточняется, что главной целью украинских боевиков станет взятие под контроль дороги Рыльск – Льгов – Курск, а также максимальное приближение к Курской АЭС.

«Сейчас ВСУ кладут своих людей десятками без жалости. Уже больше 52 тыс. уложили в Курской области и потеряют еще больше», — приводят слова военного эксперта Виктора Литовкина «Известия».

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#курская аэс
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В Горняке после освобождения нашли тела расстрелянных мирных жителей
22 января 2025, 08:24

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские бойцы после освобождения города Горняк в ДНР находили в подвалах и домах тела расстрелянных мирных граждан. Об этом рассказал стрелок пятого комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным «Левый», его слова приводит ТАСС.
«Были гражданские (тела – ред.), конечно. Мы шли, проходили зачистку. Каждый дом надо проверить, есть ли там гражданский. Потому что, когда мы зашли, люди прятались, боялись. И надо было выходить с ними на контакт», — рассказал российский боец.

Он уточнил, что в некоторых домах находили тела расстрелянных людей. Кроме того, среди погибших также обнаружили гражданских без признаков насильственной смерти.

Об освобождении Горняка в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

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В Ростовской области обломки БПЛА упали на территорию детского сада и частных домов
Слюсарь: 15 БПЛА сбили в Ростовской области, обломки упали на дома и детский сад
22 января 2025, 08:12

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью в Ростовской области сбили 15 украинских беспилотников, обломки дронов рухнули на территории частных домов и детский сад. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что обломки одного из сбитых дронов упали рядом с частным домом в городе Красный Сулин. Также обломки рухнули во двор частного дома и на территорию детского сада в поселке Марьино в Донецке. Дошкольное учреждение сегодня работать не будет. Места падения фрагментов дронов оцеплены, работают саперы.

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