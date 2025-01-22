В Горняке после освобождения нашли тела расстрелянных мирных жителей

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Российские бойцы после освобождения города Горняк в ДНР находили в подвалах и домах тела расстрелянных мирных граждан. Об этом рассказал стрелок пятого комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным «Левый», его слова приводит ТАСС.
«Были гражданские (тела – ред.), конечно. Мы шли, проходили зачистку. Каждый дом надо проверить, есть ли там гражданский. Потому что, когда мы зашли, люди прятались, боялись. И надо было выходить с ними на контакт», — рассказал российский боец.
Он уточнил, что в некоторых домах находили тела расстрелянных людей. Кроме того, среди погибших также обнаружили гражданских без признаков насильственной смерти.
Об освобождении Горняка в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».
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