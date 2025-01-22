Пропавший без вести боец из Башкирии два месяца добирался до позиций ВС РФ

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Мобилизованный из Башкирии Виталий с позывным «Малой», числившийся пропавшим без вести, два месяца добирался до расположения позиций ВС РФ, пишет Mash.
По данным издания, «Малой» отправился в зону СВО осенью 2022 года. В составе 5-й ОГМБ принимал участие в штурме Красногоровки, был старшим разведотряда и занимался эвакуацией погибших и раненых с линии боевого соприкосновения. В ноябре 2024 года он пошел на очередное задание и пропал.
Родственники безуспешно пытались найти его и почти потеряли надежду увидеть его живым. А в военной части его признали пропавшим без вести. Однако недавно они увидели распространившееся в Сети фото, где боец спит на мандаринах, обнимая икону Невского и признали в нем Виталия.
Оказалось, что на протяжении 60 дней полз к российским позициям. У него не было еды, а пил он растопленный снег. Почти всю дорогу он вынужден был ползти, прикрываясь телами погибших боевиков ВСУ от вражеских дронов.
Пока семья не знает, где находится «Малой». Они пытаются найти хоть какую-то информацию о нем и продолжают надеяться на скорую встречу.
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Родственники безуспешно пытались найти его и почти потеряли надежду увидеть его живым. А в военной части его признали пропавшим без вести. Однако недавно они увидели распространившееся в Сети фото, где боец спит на мандаринах, обнимая икону Невского и признали в нем Виталия.
Оказалось, что на протяжении 60 дней полз к российским позициям. У него не было еды, а пил он растопленный снег. Почти всю дорогу он вынужден был ползти, прикрываясь телами погибших боевиков ВСУ от вражеских дронов.
Пока семья не знает, где находится «Малой». Они пытаются найти хоть какую-то информацию о нем и продолжают надеяться на скорую встречу.
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Элина Позднякова