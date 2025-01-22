Наемники под Суджей, бои за поселки в Курской области, отход ВСУ из Тернов: последние новости СВО

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Российские силы активно сражаются в Часовом Яре и Торецке, укрепляют свои позиции в Волково и продолжают наступление на Угледарском направлении. ВСУ, в свою очередь, теряют важные позиции и усиливают оборону на различных участках фронта. Подробнее об обстановке в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Курская область
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о продолжающихся интенсивных боях за поселок Никольский и деревню Викторовка в Курской области.
Также стало известно, что командование ВСУ отправило французский спецназ в приграничный район Курска для участия в боевых действиях под Суджей. По имеющимся данным, их численность может быть небольшой, однако точные цифры не раскрываются. В украинских каналах начали появляться фотографии наемников с французскими шевронами и нашивками на форме.
По информации портала «Северный Ветер», на Украине могут находиться военнослужащие Французского иностранного легиона, с которыми российские силы уже сталкивались в Донбассе. Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Asia Times сообщает, что на территорию Украины прибыли около 100 французских «легионеров».
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Херсонское направление
На левом берегу Днепра российские беспилотники активно атакуют блиндажи, огневые позиции и транспортные средства противника. В течение суток украинские силы провели 39 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам региона.
Запорожское направление
Позиционные бои продолжаются, но без заметных изменений. В селе Верхняя Криница в результате артобстрела один человек погиб, еще один получил ранения.
Часовоярское направление
В южной части Часова Яра, рядом с железнодорожным вокзалом и западнее завода огнеупоров, происходят интенсивные городские столкновения. Украинские войска упорно удерживают свои позиции, российские штурмовые подразделения продолжают наступление.
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Краснолиманское направление
Относительное спокойствие в этом районе может быть связано с перегруппировкой украинских войск в Ивановке. Здесь ВСУ усиливают оборонительные позиции, чтобы предотвратить прорыв линии фронта российскими штурмовиками. Основные боевые действия сосредоточены в районе Колодези и к северу от Ивановки. По данным украинских источников, возможное поражение в этом секторе может привести к обрушению фронта до Торского выступа, что откроет путь к Лиману — важному логистическому узлу для снабжения ВСУ.
Харьковское направление
В районах Волчанска и Липцов продолжаются позиционные бои. Воздушные силы России наносят удары по переправам и скоплениям украинских войск. В районе Тернов противник, зажатый в низине у реки, принял решение о выводе своих элитных подразделений из города.
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Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. ВСУ перебрасывают резервы, однако, как отмечается, большинство из них представляют собой плохо обученных бойцов, несмотря на численное преимущество. Немного севернее Удачного находится мощный укрепрайон на территории шахты «Южнодонбасская №3», который, по сообщениям, играет ключевую роль в оборонительных планах украинских сил.
В селе Котлино продолжается операция по зачистке территории, и зона контроля постепенно расширяется. Тем не менее, продвижение российских подразделений в районе села Зверево затрудняется из-за позиций ВСУ, расположенных на терриконах.
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