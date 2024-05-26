МО: Силы ПВО сбили два снаряда «Ольха» в небе над Белгородской областью

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Российские силы ПВО сбили два украинских снаряда «Ольха» в небе над Белгородской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ подчеркнули, что атака Вооружённым сил Украины была пресечена при помощи дежурных сил противовоздушной обороны.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом были ликвидированы два украинских беспилотных летательных аппарата-разведчика.
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Евгения Парфентьева