МО: силы ПВО за два часа сбили семь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ

Фото: iStock/Oselote
Силы ПВО за два часа уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России поздним вечером 2 января.
По данным ведомства, с 20.00 до 22.00 (мск) по два дрона ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, еще один БПЛА уничтожен в небе над Курской областью.
Кроме того, в течение дня оперативный штаб Курской области зафиксировал и сообщил о перехвате пяти украинских ракет. Данные атаки были успешно отражены силами противовоздушной обороны.
30 декабря сообщалось, что Системы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно сорвали почти 170 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю.
Читайте также:
Еще два БПЛА ВСУ сбиты над российским регионом
Избежавший казни серийный убийца Масалимов вышел из колонии ещё год назад: что известно, где он сейчас, подробности
В Крыму произошло смертельное ДТП
Кроме того, в течение дня оперативный штаб Курской области зафиксировал и сообщил о перехвате пяти украинских ракет. Данные атаки были успешно отражены силами противовоздушной обороны.
30 декабря сообщалось, что Системы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно сорвали почти 170 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю.
Читайте также:
Еще два БПЛА ВСУ сбиты над российским регионом
Избежавший казни серийный убийца Масалимов вышел из колонии ещё год назад: что известно, где он сейчас, подробности
В Крыму произошло смертельное ДТП
Мария Моисеева