Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ МО: силы ПВО за два часа сбили семь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ

МО: силы ПВО за два часа сбили семь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ

Фото: iStock/Oselote

Фото: iStock/Oselote

Силы ПВО за два часа уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России поздним вечером 2 января.
По данным ведомства, с 20.00 до 22.00 (мск) по два дрона ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, еще один БПЛА уничтожен в небе над Курской областью.

Кроме того, в течение дня оперативный штаб Курской области зафиксировал и сообщил о перехвате пяти украинских ракет. Данные атаки были успешно отражены силами противовоздушной обороны.



30 декабря сообщалось, что Системы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно сорвали почти 170 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю.

Читайте также:

Еще два БПЛА ВСУ сбиты над российским регионом

Избежавший казни серийный убийца Масалимов вышел из колонии ещё год назад: что известно, где он сейчас, подробности

В Крыму произошло смертельное ДТП
#бпла
#оперативный штаб
#всу
#минобороны
#пво
#сво
На Украине солдат ВСУ убил жителя города Сумы в ТЦК
В Сумах украинец умер в ТЦК от черепно-мозговой травмы после атаки солдата ВСУ
02 января 2025, 23:30

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Сумском городском военкомате военнослужащий ВСУ нанес смертельную травму 40-летнему мужчине, который позже скончался в больнице. Инцидент произошел 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Сумской области.
«Полиция установила лицо, которое причинило смертельные телесные повреждения жителю Сум», — сообщает ведомство на своей странице Facebook*.
По предварительным данным, конфликт между мужчиной и украинским военным вспыхнул внезапно. Военнослужащий впал в ярость и применил физическую силу, нанеся погибшему сильные телесные повреждения.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье 119 УК Украины («Убийство, совершенное по неосторожности»). Ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее информационный портал SumyToday уточнял, что мужчина погиб от черепно-мозговой травмы 31 декабря, через два дня после того, как его забрали в местный военкомат.

Читайте также:

МО: силы ПВО за два часа сбили семь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ

Во Львове прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры

Рогов осудил Запад за факельное шествие бандеровцев на Украине

*Facebook — запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской
#убийство
#конфликт
#ук
#обвинение
#наказание
#всу
#военкомат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ победил боевика ВСУ в рукопашном бою на ножах
02 января 2025, 22:46

Фото: istockphoto/Dmytro Skrypnykov

Российский боец в рукопашном бою на ножах одолел украинского боевика, сообщили авторы Telegram-канала «Воин DV». Уточняется, что военные столкнулись во время зачистки одного из населенных пунктов. Сначала была перестрелка, а затем в ход пошли ножи и камни.
После того, как боец ВС РФ победил, украинец назвал его «лучшим бойцом в мире», попросив дать спокойно покинуть этот мир, а затем совершил суицид. Российский солдат сейчас находится под присмотром медиков.

Известно, что украинские боевики хотели вернуть под свой контроль Трудовое.

Ранее в России высказались о Западе на фоне факельного шествия бандеровцев на Украине. Подробности в нашем материале.

Читайте также:

В Раде оценили прилет российских дронов по правительственному кварталу

Рогов рассказал последние новости с фронта

В США спрогнозировали дальнейший ход конфликта на Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов осудил Запад за факельное шествие бандеровцев на Украине
Рогов: факельное шествие бандеровцев на Украине — позор для западных стран
02 января 2025, 22:10

Фото: РИА Новости

Факельное шествие бандеровцев на Украине — позор для западных государств, заявил журналистам РИА Новости член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Шествие в честь пособников фашистов — это позор западных стран, которые поддерживают и спонсируют нынешний нацистский киевский режим», — сказал собеседник агентства.

Рогов добавил, что западные лидеры предпочитают молчать о чествовании нацизма на Украине и его пособников.

Перед этим Владимир Рогов проинформировал общественность об ожесточенных боях на запорожской линии фронта. Чиновник отметил успехи ВС РФ, бойцы поставили российский триколор в одном из сел.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. По заявлению российских властей, боевые действия завершатся, когда РФ достигнет поставленных целей.

Читайте также:

В Раде оценили прилет российских дронов по правительственному кварталу

«Плевок в лицо»: в Госдуме ответили на слова Подоляка о переговорах с Россией

В США спрогнозировали дальнейший ход конфликта на Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#нацизм
#шествие
#владимир рогов
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде оценили прилет российских дронов по правительственному кварталу
Стефанчук: взрывная волна от БПЛА России задела здания парламента Украины
02 января 2025, 21:18

Фото: istockphoto/al_la

Российские дроны долетели до правительственного квартала Украины в ночь на 1 января, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в социальных сетях.
«Взрывная волна повредила окрестные дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной рады Украины», — сказано в посте.

Стефанчук добавил, сейчас оперативные службы устраняют последствия произошедшего.

Перед этим член Общественной палаты РФ Владимир Рогов проинформировал о происходящем на запорожском фронте. По его словам, бойцы ВС РФ уже установили триколор в одном из населенных пунктов. Подробности в нашем материале.

Читайте также:

На Украине сообщили о подготовке Балаклеи и Изюма к «круговой обороне»

В Киеве сделали заявление о присвоении активов России

Стали известны последние новости из Курской области
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#верховная рада
#дрон
#бпла
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов рассказал последние новости с фронта
Рогов: бойцы ВС РФ установили флаг России в Белогорье ореховского направления
02 января 2025, 21:03

Фото: istockphoto/macky_ch

Российский триколор установили бойцы ВС РФ на ореховском направлении запорожского фронта, рассказал РИА Новости член Общественной палаты Владимир Рогов.
«Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье. Сейчас идет зачистка западной и северной части села», — пояснил он.
Рогов добавил, что украинские боевики сопротивляются, однако инициатива в руках российской стороны.

Чиновник резюмировал, что в настоящее время идут ожесточенные бои. Перед этим пророссийские подпольщики под руководством координатора Сергея Лебедева проинформировали об ударе по базе боевиков ВСУ в Николаевской области.

Российская спецоперация на Украине продолжается.

Читайте также:

«Плевок в лицо»: в Госдуме ответили на слова Подоляка о переговорах с Россией

В США спрогнозировали дальнейший ход конфликта на Украине

В Минобороны РФ озвучили суточные потери ВСУ в зоне СВО
#мир
#россия
#запорожская область
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир рогов
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Плевок в лицо»: в Госдуме ответили на слова Подоляка о переговорах с Россией
Депутат Белик назвал слова Подоляка о переговорах плевком в лицо украинцам
02 января 2025, 20:47

Фото: istockphoto/Diy13

Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о переговорах с Россией — «плевок в лицо» украинцам, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости.
«Подоляк не об Украине заботится, а на собственный имидж работает. А Украина — это как промежуточный этап в его жизни. И его слова о нашей цене за этот конфликт — плевок в лицо его согражданам, которые потеряли все в топке войны», — сказал парламентарий.
Депутат подчеркнул, что Зеленский и его приспешники никого не интересуют в качестве команды в будущем. Однако, по словам Белика, статус изгнанного правительства гарантирует им лояльность со стороны Европы и США.

Перед этим Подоляк заявил о том, что российская сторона «не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену», поэтому переговоры, по его словам, невозможны.

Читайте также:

В США спрогнозировали дальнейший ход конфликта на Украине

Стало известно, на что рассчитывает Турция по Украине

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по базе боевиков ВСУ под Николаевом
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#переговоры
#новости
#госдума
#депутаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США спрогнозировали дальнейший ход конфликта на Украине
Дипломат США Волкер: Киев могут обязать прекратить войну за потерянные земли
02 января 2025, 20:25

Фото: istockphoto/Vadven

Киев могут обязать прекратить попытки вернуть утраченные земли силовыми методами, предположил экс-спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер в беседе с Liga.net.
Волкер допустил, что разговор «наверняка» пойдет об «обязательствах или понимании того, что Украине это не будет возвращено военным путем».

После госпереворота на Украине в 2014 году в состав России вошел Крым, затем, в 2015 году, российским субъектом стал Севастополь. В сентябре 2022 года к РФ также присоединились Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область.

Киевский режим не признал итогов голосования и продолжил обстреливать указанные территории.

Читайте также:

Стало известно, на что рассчитывает Турция по Украине

Журналист с Запада оценил Москву и высказался о России

В США отреагировали на слова Зеленского о «поражении» Москвы: «Ты бредишь!»
#мир
#украина
#сша
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, на что рассчитывает Турция по Украине
Фидан: Турция рассчитывает на режим прекращения огня и мир на Украине
02 января 2025, 20:04

Фото: istockphoto/Waldemarus

Анкару интересует режим прекращения огня и мир на Украине, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.
«Мы хотим немедленного прекращения огня, мира... В XXI веке в... Европе гибнут... люди. Эта война стала причиной миграции, экономических кризисов, охвативших Европу и мир», — сказал он в рамках пресс-конференции со своим бельгийским коллегой.
Президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить украинский конфликт. Украина должна была отказаться от вступления в альянс НАТО, публично признать безъядерный статус республики, а также вывести своих боевиков с российских территорий. Киев предложение отклонил, заявив о собственной «формуле мира».

Ранее «Радио 1» опубликовало реакцию американского журналиста на слова Владимира Зеленского о Москве.

Читайте также:

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по базе боевиков ВСУ под Николаевом

В Минобороны РФ озвучили суточные потери ВСУ в зоне СВО

Стали известны последние новости из Курской области
#мир
#турция
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по базе боевиков ВСУ под Николаевом
02 января 2025, 19:14

Фото: istockphoto/aapsky

Удар по базе украинских боевиков нанесен под Николаевом, пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Николаевская область, прилет в Первомайск. Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр. По сообщениям сопротивления, прилет в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились при отсутствии прилетов. Взрыв с продолжительной детонацией», — пояснил координатор сопротивления.
По его словам, на место выдвинулось множество карет скорой помощи. Перед этим в российском Минобороны докладывали о потерях со стороны ВСУ. Уточнялось, что противник потерял до 1200 боевиков за сутки.

Ранее в Харьковской области рассказали о подготовке к «круговой обороне».

Читайте также:

Сальдо: Киев депортирует жителей из Херсона и с правобережья

В США отреагировали на слова Зеленского о «поражении» Москвы: «Ты бредишь!»

В офисе Зеленского назвали одно условие для переговоров с Россией
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате