Еще два БПЛА ВСУ сбиты над российским регионом

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Еще два украинских дрона сбиты над Брянской областью, проинформировал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — гласит публикация чиновника.Перед этим в МО РФ доложили о сбитии за ночь 13 дронов боевиков ВСУ над регионами России. По четыре аппарата сбили на курском и брянском направлениях, еще три над Белгородчиной, а под Воронежем и Калугой — по одному аппарату.
Ранее стало известно, что рассказал польский наемник о наборе в украинскую армию.
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