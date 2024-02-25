МО: средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Чёрного моря

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Около 19:00 по мск пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку с помощью двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что две ракеты были сбиты и уничтожены средствами ПВО над акваторией Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что над Севастополем поднялись два истребителя на фоне продолжавшейся в течение часа воздушной тревоги. Предположительно, они должны были перехватить возможно следующие в сторону полуострова воздушные цели. В настоящее время тревогу отменили.
Также губернатор Развожаев предупреждал жителей о возможном появлении дыма, который является следствием использования военными табельных средств маскировки.
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Ранее сообщалось, что над Севастополем поднялись два истребителя на фоне продолжавшейся в течение часа воздушной тревоги. Предположительно, они должны были перехватить возможно следующие в сторону полуострова воздушные цели. В настоящее время тревогу отменили.
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Анастасия Чинкова