В Севастополе в воздух подняты два истребителя

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О поднятых в воздух двух истребителях в над Севастополем сообщил политолог и кандидат философских наук Юрий Баранчик.
«По всей видимости, для перехвата идущих на город воздушных целей. В городе-герое уже около часа объявлена воздушная тревога», — написал он.Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил население: «Если увидите дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки».
19 февраля подразделения ПВО также подняли по тревоге истребители в воздух. В Крыму была объявлена ракетная опасность в связи с возможным нанесением удара со стороны Украины.
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