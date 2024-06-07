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Силами противовоздушной обороны зафиксирована ракетная атака с украинской стороны. На подлете к Ростовской области сбиты три ракеты. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.
«Около 11:00 силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. На подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты. Последствия на земле уточняются», – гласит публикация.
Ранее сообщалось, что российский танк уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области, выдержав при этом четыре попадания FPV-дронов. Украинские националисты укрывались в доме, по которому танковый экипаж ВС РФ произвел несколько выстрелов.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, чтобы прекратить геноцид мирных граждан со стороны киевского режима.
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Никита Кротов