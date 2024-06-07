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Голубев: ПВО отразила ракетную атаку со стороны ВСУ на Ростовскую область

07 июня 2024, 12:05
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Силами противовоздушной обороны зафиксирована ракетная атака с украинской стороны. На подлете к Ростовской области сбиты три ракеты. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.
«Около 11:00 силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. На подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты. Последствия на земле уточняются», – гласит публикация.

Ранее сообщалось, что российский танк уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области, выдержав при этом четыре попадания FPV-дронов. Украинские националисты укрывались в доме, по которому танковый экипаж ВС РФ произвел несколько выстрелов.



Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, чтобы прекратить геноцид мирных граждан со стороны киевского режима.

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#новости
«Мелкодушно и провокационно»: Военэксперт высказался о мольбах Зеленского к союзникам
Военэксперт Баранец: Зеленский упрашивает Запад о военной помощи
07 июня 2024, 13:32

Фото: РИА Новости/Стрингер

Владимир Зеленский сказал, что надеется на «высадку на Украине», подобную действиям союзных сил в Нормандии в 1944 году в ходе Второй мировой войны. «Я надеюсь на это», — сказал Зеленский, когда речь зашла о «высадке союзников на Украине», сообщает РИА Новости.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сообщил, что среди «союзников» нет единства, потому подобные высказывания Зеленского считаются неоправданно провокационными.

«Во-первых, среди союзников нет единства. В НАТО 32 страны и только 13, допустим, согласились использовать ракеты дальнего действия, а во-вторых, у них нет единства в вопросе, надо ли направлять воинские контингенты на Украину. Даже Байден открытым текстом вчера щёлкнул по носу Макрона, сказав, что он не поддерживает идею о вводе иностранных военных контингентов на Украину», — сказал эксперт.

Собеседник добавил, что некоторые страны все же могут отважиться на это, например, Франция, Польша и Прибалтика, а остальные, по словам эксперта, будут «выжидать».

Военный обозреватель уверен, что слова Зеленского о «высадке союзников на Украине» являются обычным призывом о военной помощи.

«Это фраза Зеленского мелкодушно провокационная, это фактически призыв о военной помощи. Это такая фигура речи, под которой стоит вся бедная фигура Зеленского, который никак не может упросить иностранные войска прибежать на Украину и победить Россию. Это еще одно доказательство, что Украина проигрывает, что её армия не может справиться с Россией», — добавил Виктор Баранец.

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WP: в Киеве усугубилась ситуация с отключением электричества
07 июня 2024, 13:08

Фото:istockphoto/MushroomsArtSeven

Ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась после ударов российских войск по энергетическим объектам Украины. Об этом написали журналисты американского издания The Washington Post (WP).
«Отключения начались в понедельник и в течение недели становились только хуже, погружая большую часть столицы Украины во тьму, за исключением нескольких часов в день», – говорится в материале.

Также в статье WP сказано, что в некоторых частях Киева дела настолько плохи, что не работают даже светофоры, без электроэнергии находятся целые районы. Электричество доступно лишь несколько часов за день.

Авторы публикации добавили, что отключения света разделили киевлян на «имущих» и «неимущих», причем жильцы так называемых элитных домов оказались в категории последних.

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#мир
#россия
#украина
#киев
#электричество
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Марочко: В Луганске после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома
07 июня 2024, 12:30

Фото: istockphoto/RamonCast

Подъезд жилого дома в Луганске обрушился после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Под завалами находятся люди, сообщает ТАСС. По предварительным данным, украинские военные выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS американского производства. В результате массового артиллерийского удара как минимум три человека погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Очевидцы рассказали, что попали в жилую пятиэтажку, 16-этажный дом и аптеку в восточной части города. В Луганске частично не работает связь. В отдельных районах также нарушено электроснабжение. На места выехали специалисты экстренных служб, пожарные и спасатели.

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#лнр
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Штурм Часов Яра, битва за Волчанск и уничтожение ВСУ в Работино: Последние новости СВО
Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
07 июня 2024, 12:06

Фото: iStock/Александр Мельников

Российские бойцы пробиваются в Часов Яр и Волчанск, а также продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации, освободив село Ивановка на Купянском направлении. Тем временем в ночь на 7 июня ВКС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине.
Последние новости с линии боевого соприкосновения по состоянию на утро 7 июня 2024 года приводит редакция «Радио 1».


ВС РФ нанесли массированный удар по Украине


Минувшей ночью армия России нанесла по военным объектам на Украине мощный комбинированный удар. Telegram-канал «Два майора» уточнил, что в первой половине ночи на территории Украины активно действовали порядка 100 БПЛА «Герань». После этого было применено ракетное вооружение со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Известно, что взрывы звучали на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области, в Белой Церкви Киевской области, Черноморске (Ильичёвске) и Одессе, а также в Харькове, Чугуеве и Полтавской области.

Так в районе Черноморска была поражена радиолокационная станция и крупный ангар с техникой ВСУ. А в Киевской области после российской атаки загорелся объект инфраструктуры. Его тушат уже более шести часов. Для этого привлекли пожарный поезд.

Харьковское направление


Обстановка на харьковском участке фронта продолжает оставаться напряжённой, однако контролируемой российскими силами. ВС РФ прекратили быстрое наступление и перешли в активную оборону. ВСУ не оставляют попыток контратаковать, однако все эти действия успешно пресекаются российскими бойцами. Российская авиация, артиллерия и FPV-дроны уничтожают блиндажи и места укреплений противника, а также живую силу ВСУ.

В Волчанске идут тяжелые бои за территорию Агрегатного завода. ВСУ перебрасывают в район города мобилизованных, которые стараются быстро сдаться в российский плен. Однако там присутствует множество элитных отрядов украинской армии.

При этом «Два майора» пишут, что российские штурмовики смогли занять господствующие высоты в лесном массиве западнее села Зеленое. Однако враг предпринимает попытки контратаковать.

Купянское направление


По данным украинского военного паблика Deep State, российские войска взяли под свой контроль село Ивановка. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало. Оно находится к юго-востоку от Купянска возле трассы, которая ведет в город. Российские военкоры сообщают, что подразделения ВС РФ закрепились севернее Ивановки на участке шириной до двух км и на глубину до одного км. Таким образом, за последние недели образовались выступы фронта у Ивановки, западнее Кисловки, в районе Табаевки и Берестового.

Запорожское направление


Здесь армия России продолжает уничтожать позиции ВСУ севернее Работино, западнее Нестерянки, а также в Пятихатках, где работают расчеты тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Утром 7 июня противник начал активно обстреливать российские позиции артиллерией с применением кассетных боеприпасов. При этом российские бойцы наносят удары по подразделениям ВСУ из пушек 2А65 «Мста-Б». На один удар ВСУ приходится два российских, утверждают «Два майора».

Часовоярское направление


Российские штурмовики при поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовать восточный пригород Часов Яра. Одновременно с этим армия России пытается улучшить свои позиции с флангов. Утром 7 июня украинские боевики сообщили об ухудшении остановки в городе.

Тем временем украинские боевики обнаружили, что российские бойцы для скрытного передвижения вдоль канала Северский Донец — Донбасс используют огромную надземную трубу, чтобы выйти из южной части лесного массива в район микрорайона «Канал». В Часов Яре ВСУ несут большие потери, а армия России уничтожает всё новые резервы украинских боевиков.

Донецкое направление


Армия России приближается к Константиновке. Тем временем в Парасковиевке продолжается зачистка западных окраин от остатков подразделений ВСУ. То же самое происходит в Георгиевке.

Российские бойцы продвигаются к центру Красногоровки, ведут бои на подступах к Карловке, где уже есть тактические успехи. Также зафиксировано небольшое продвижение в районе Яснобродовки со стороны Уманского. Тяжёлые бои идут западнее Авдеевки в районе Сокола и на окраинах Новоалександровки.

Краснолиманское направление


ВС РФ сумели преодолеть реку Сухая Плотва и уже приступили к зачистке высот на востоке Раздоловки. Занятие данной высоты имеет важное стратегическое значение для выравнивания линии фронта и подготовки к штурму Северска. Предварительно, российские военные планируют подтянуть резервы по линии Переездное — Выемка и ликвидировать украинские укрепления для дальнейшего удара по селам Ивано-Дарьевка и Спорное.

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#всу
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#танк
#удар
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Три человека погибли в Луганске после удара ракетами ATACMS
07 июня 2024, 11:54

Фото: istock / allanswart

В результате массированного артиллерийского удара ВСУ по Луганску погибли как минимум три человека и еще пять получили ранения. По предварительным данным, украинская армия выпустила не менее шести баллистических ракет ATACMS, произведенных в США.
Как сообщает Mash со ссылкой на свидетелей, один из снарядов попал в жилую пятиэтажку, другой ударил по 16-этажному дому, а еще один попал в аптеку в восточной части Луганска. В результате атаки в столице ЛНР частично отсутствуют связь и электроснабжение. На видеозаписях видно первые секунды после ударов и реакцию местных жителей.

Ранее представитель госдепартамента США заявил, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, которые представляют угрозу для района Харькова, но сохранил запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других дальнобойных средств.

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#джо байден
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Стало известно отношение Байдена к плану Макрона по инструкторам на Украине
Politico: Байден не поддержал Макрона в отправке инструкторов для ВС Украины
07 июня 2024, 11:30

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому президенту Джо Байдену отправить западных военных инструкторов в Украину во время недавнего телефонного разговора, сообщает Politico со ссылкой на источники. Однако Байден отклонил это предложение.
Согласно изданию, Байден выразил опасения относительно возможных последствий такого шага, так как присутствие представителей стран НАТО в зоне боевых действий может привести к эскалации конфликта. Американский лидер отметил, что подобные действия могут усугубить ситуацию.

По итогам разговора Макрон и Байден не пришли к какому-либо решению по данному вопросу, уточняет Politico.

6 июня Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине французских истребителей Mirage 2000-5.

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Выдержавший четыре попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом
07 июня 2024, 11:28

Фото: istockphoto/kovalchuk

Российский танк под Харьковом выдержал четыре попадания FPV-дронов (англ. First Person View, «вид от первого лица» - прим. ред.). После этого экипаж метким огнём уничтожил группу боевиков ВСУ.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал танкист группировки российских войск «Север». Танк выехал на позицию, где был атакован. Сначала он угодил под огонь украинской артиллерии, затем появились беспилотники. По крайней мере, четыре FPV-дрона попали в танк. По словам российского бойца, выручил «мангал». Так танкисты за характерную форму прозвали специальную дополнительную защиту от БПЛА, устанавливаемую на бронемашины.

Не получив даже вмятин на броне, экипаж танка получил снаряды в лесополосе и вывел машину на позицию для стрельбы. Танк произвёл серию выстрелов по дому, в котором укрывались военнослужащие ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировало прямое попадание и уничтожение цели. Танк без происшествий вернулся в расположение части.

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СБУ задержала депутата в Хмельницкой области по подозрению в работе на Россию
Страна: СБУ задержан депутат в Хмельницкой области по подозрению в работе на РФ
07 июня 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Diy13

По подозрению в работе на Россию задержана депутат местного совета в Хмельницкой области Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна», со ссылкой на контрразведку. Также задержаны дети парламентария.
Сообщается, что женщина и ее взрослые дети ездила по региону, собирая информацию об украинских военных. В частности, речь идет о работе мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

Фотографии с геоданными передавались России при помощи мессенджера, а затем на карту дочери депутата поступали деньги.

Следствие считает, что в поле зрения России она попала в результате своей «прокремлевской активности» в социальных сетях.

По заявлению СБУ, они контролировали действия парламентария изначально. Всем задержанным грозит пожизненный срок.

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Польша подняла дежурные самолеты из-за активности российской авиации
Польша и союзники подняли в воздух самолеты в связи с активностью ВКС России
07 июня 2024, 10:08

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Польша и её союзники по НАТО в ночь на 7 июня подняли в воздух дежурные самолёты из-за «усиленной активности дальней авиации» Военно-космических сил России. Об этом сообщает Оперативное командование вооружённых сил Польши в социальной сети X.
«Хотим предупредить, что в нашем воздушном пространстве были задействованы польские и союзные самолёты, что может вызвать увеличение уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью была зафиксирована повышенная активность дальней авиации России», — говорится в заявлении.
К 7:00 по московскому времени операция завершилась, и западные самолёты вернулись на свои базы.

Польские военные также подчеркнули, что «эта ночь была очень напряжённой для всей системы противовоздушной обороны Польши».

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