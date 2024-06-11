Неопознанный беспилотник замечен в небе над Каспийском — видео

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В небе над городом Каспийском в Республике Дагестан был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. По виду он напоминал боевой ударный дрон самолётного типа.
Принадлежность БПЛА пока не установлена, сообщает телеграм-канал Readovka. Откуда он был запущен, также не известно. Корреспонденты канала успели заснять кадры полёта беспилотника над городом. Аппарат видели жители Каспийска, проживающие в разных районах города.
Официальных сообщений по этому поводу пока не было. О том, что БПЛА атаковал какой-либо объект в Дагестане, также не сообщалось. Происхождение беспилотного летательного аппарата, парящего в небе над городом в 18 километрах от Махачкалы, остаётся неизвестным.
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Александр Бойцов