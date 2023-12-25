МО: Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ за неделю под Артёмовском

Фото: сайт Минобороны РФ
Подразделение ПВО десантников из Тулы за неделю уничтожило более десятка разведывательных дронов ВСУ на Артёмовском участке фронта в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«На Артёмовском направлении подразделения тульских десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты ПЗРК «Верба», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что десантники-зенитчики беспрерывно ведут боевое дежурство по ПВО и прикрытию воинских частей и подразделений соединения на Артёмовском участке фронта.
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