МО: Тульский десантник уничтожил дронами более ста украинских военных

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Российский десантник из Тулы уничтожил более ста бойцов ВСУ с помощью дронов за время спецоперации, об это рассказали в Минобороны РФ.
Десантник из города Тулы с позывным «Король» также был награждён Георгиевским крестом IV степени за выполнение одной из боевых задач.
Отмечается, что «Короля» называют одним из самых результативных военнослужащих от тульского подразделения ВДВ.
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«Начальник расчёта FPV-дронов (с начала специальной военной операции) сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе, натовского образца и более 100 украинских националистов», — рассказали в российском оборонном ведомстве.
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Евгения Парфентьева