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МО: Тульский десантник уничтожил дронами более ста украинских военных

26 января 2024, 10:42
Фото: iStock/valio84sl

Фото: iStock/valio84sl

Российский десантник из Тулы уничтожил более ста бойцов ВСУ с помощью дронов за время спецоперации, об это рассказали в Минобороны РФ.
Десантник из города Тулы с позывным «Король» также был награждён Георгиевским крестом IV степени за выполнение одной из боевых задач.

«Начальник расчёта FPV-дронов (с начала специальной военной операции) сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе, натовского образца и более 100 украинских националистов», — рассказали в российском оборонном ведомстве.


Отмечается, что «Короля» называют одним из самых результативных военнослужащих от тульского подразделения ВДВ.

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#вдв
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#вс рф
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Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО
Путин поручил доложить о выплатах «Согаз» членам семей погибших участников СВО
26 января 2024, 11:30

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны проанализировать, как компания «Согаз» осуществляет выплаты членам семей погибших участников специальной военной операции. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что исполнить соответствующее поручение необходимо до 1 апреля текущего года. Ответственным назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

К назначенному сроку российский лидер также поручил властям регионов при назначении региональных выплат «учитывать членов семей погибших, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте РФ». Примечательно, что данные темы обсуждались во время встречи главы государства с семьями погибших.

Ранее сообщалось, что родные погибших бойцов специальной военной операции получат выплату не позднее, чем через год после их смерти, данные следуют из текста поправки к законопроекту, представленному в Государственной Думе.

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Шмыгаль: США дали Киеву гарантии по конфискации российских активов
26 января 2024, 11:27

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты Америки дали Украине все гарантии поддержки, в том числе в вопросе конфискации российских активов, с таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью для Politico.
«У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины», — прокомментировал ситуацию Шмыгаль.

На вопрос журналиста о том, как Киев будет действовать в ситуации, которая сложится при избрании на пост американского президента Дональда Трампа, Шмыгаль заявил, что сейчас Украина плотно сотрудничает с администрацией Джозефа Байдена. По словам украинского премьера, Киев уже получил гарантии поддержки от США на 2024 год.

Что же будет в следующем году — Шмыгаль ответить не смог.

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#украина
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WP: Критика Трампа приблизила победу России и осложнила положение Украины
26 января 2024, 10:05

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Критика со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа по вопросу выделения помощи ВСУ приблизила победу России, об этом пишет The Washington Post.
В издании напомнили, что республиканцы были готовы согласовать выделение дополнительной помощи для Вооружённых сил Украины, связав эти средства с бюджетом на защиту границ Соединённых Штатов. Однако, критика этого соглашения со стороны Дональда Трампа изменила мнение многих республиканцев.

«Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило ее будущее», — подчеркнули в WP.

В итоге сенатор Крис Мерфи заявила, что если соглашения не будет подписано, то Россия определённо одержит победу на полях спецоперации, что станет угрозой для безопасности Европы.

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#россия
#соглашения
#дональд трамп
#украина
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Последние новости СВО: где атакуют ВСУ, что взяли под контроль ВС РФ
26 января 2024, 09:53

Фото: istockphoto/byelaman

Позиционные бои продолжаются на всей линии фронта. ВСУ пытаются идти в атаку на Донецком направлении, однако сталкиваются с мощной обороной ВС РФ. О том, где перехватили инициативу российские бойцы, на каком направлении активизировались военные действия, и какие потери несет противник, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами


Украинская группировка минувшим вечером нанесла удар с использованием кассетных боеприпасов по населенному пункту Горловка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ начали наносить удары по Горловке в 20:40 по мск. Противник выпустил два снаряда из артиллерийских систем калибра 155 миллиметров. В 22:20 украинские военные ударили кассетными снарядами по Дзержинску.


Бойцы группировки «Центр» призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом
Бойцы группировки «Центр» призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом

ВС РФ сбили два реактивных снаряда РСЗО RM-70 «Вампир»


В Минобороны сообщили, что российская ПВО перехватила два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир» в небе над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что воздушные цели были перехвачены над селом Красный Куток. По его словам, в результате атаки пострадавших нет.


ВС РФ ликвидировали лучшего снайпера Франции


Российские военнослужащие нанесли удар по зданию в Харькове, где располагались иностранные наемники. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В результате атаки был ликвидирован Эрнесто Барбьери, который считался одним из лучших снайперов Франции.

Кроме того, при высокоточном ударе по местам базирования иностранцев, принимающих участие в военных действиях на стороне ВСУ, был ликвидирован наследник знаменитого хорватского боевика Петра Дукарича. Всего ВС РФ удалось уничтожить 60 иностранных боевиков.


Российские военные улучшили положение на Донецком направлении


ВС РФ отразили три атаки противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В результате боя противник лишился 310 военных, 4 танков и 7 автомобилей.

ВС России активно наступают на Купянском направлении


Российские бойцы перешли в активное наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом рассказал отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». По его словам, ВС РФ находят слабые места ВСУ с помощью FPV-дронов. Кроме того, ситуация складывается в пользу российских сил из-за того, что враг недостаточно хорошо укрепляет свои позиции.

Макгрегор: Украина может перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ
Макгрегор: Украина может перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ

Кривонос отметил, что ВС РФ продолжают наращивать усилия и наносить эффективные удары.

Последние новости СВО


Тяжелые бои идут на южном участке Авдеевского укрепрайона. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВСУ пытаются атаковать в южной части Авдеевки, однако ВС РФ перехватывают инициативу и расширяют зону контроля.

Небольшое продвижение российских бойцов зафиксировано на Бахмутском направлении в районе Красного. Несколько опорных пунктов врага взяты под контроль.

ВС РФ сорвали операцию по высадке десанта ВСУ в районе Крынок. На Днепре продолжаются позиционные бои.

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#удар
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Российский Король за сутки уничтожил шесть боевых машин ВСУ - видео
Российский оператор FPV-дронов за сутки уничтожил шесть боевых машин ВСУ
26 января 2024, 09:41

Фото: istockphoto/vadimrysev

Один из самых результативных российских операторов FPV-дронов (FPV от англ. First Person View, «вид от первого лица» - прим. ред.) взял себе позывной Король. Он в очередной раз подтвердил, что достоин такого прозвища, за сутки уничтожив шесть боевых машин ВСУ.
Как сообщает официальны телеграм-канал министерства обороны РФ, в настоящее время виртуоз управления беспилотной техникой работает на Артёмовском направлении. По словам Короля, его «птички», как он ласково называет своих подопечных дронов, работают в одинаково безотказно в любое время суток. В частности, из шести подтверждённых уничтоженных за сутки украинских боевых машин три были поражены ночью.

За дистанционные снайперские успехи Король был представлен к высокой награде. За безупречно выбитые цели Георгиевский крест российскому бойцу вручил лично командир знаменитого Тульского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Немоляев.




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#всу
#дрон
#оператор
#беспилотник
#награда
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Офицер ВСУ пришёл с проверкой к российским бойцам и попал в плен
26 января 2024, 09:13

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Разведчики ВС РФ настолько скрытно проникли в тыл противника на одном из участков линии боевого соприкосновения, что к ним с проверкой пришёл украинский офицер. Российские бойцы с удовольствием препроводили его в расположение своей части.
Об этой курьёзной ситуации сотрудники министерства обороны РФ рассказали в своём официальном телеграм-канале. По словам командира штурмовой группы с позывным Лёва, его группа пробралась на фланг украинских окопов в тот момент, когда противник проводил ротацию частей: одно подразделение уже покинуло позиции, а сменщики ещё не появились.

Разведчики ждали первых прибывающих, чтобы взять «языка» и отправиться восвояси. Однако вышло по-другому. То ли из-за штабной неразберихи, то ли ведомый личным рвением, в окоп пришёл офицер ВСУ. Он начал покрикивать на российских солдат, явно приняв их за своих.

Штурмовики взяли украинского командира в плен, а после этого провели разведку боем в том направлении, откуда он появился. Такие действия напрашивались, так как стало понятно, что во время переброски частей в рядах ВСУ наблюдается явная несогласованность. В результате один российский взвод сумел захватить опорный пункт противника, который при должной обороне вряд ли смогла взять и целая рота, заключил Лёва.

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#сотрудники
#сво
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Бойцы группировки «Центр» призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом
26 января 2024, 08:45

Фото: iStock/SergeyVButorin

Бойцы группировки «Центр» призывают украинских военных сдаваться в плен на Краснолиманском направлении с помощью звуковещательной станции. Об этом рассказали в Минобороны России.
«Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают плановую боевую работу по призыву украинских военнослужащих сложить оружие и добровольно сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что для этих целей на линии боевого соприкосновения работают экипажи звуковещательных станций ЗС-88 на базе бронетранспортера БТР-80. Они сообщают противнику основные аспекты международного гуманитарного права, а также напоминают им, что украинское руководство намерено продолжать боевые действия до последнего украинца. Дальность вещания составляет порядка 6 км.

В командовании группировки «Центр» пояснили, что такое оповещение является частью информационной работы. Именно благодаря этому возможно повлиять на уровень морального состояния бойцов ВСУ, которые были обмануты своими командирами и брошены на передовых позициях.

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#сво
#всу
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Потерявший ногу офицер ВСУ рассказал, что Украина бросает своих раненых солдат
Офицер ВСУ Мельник: Украина мало заботится о раненых солдатах
26 января 2024, 08:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украина бросает своих раненых на произвол судьбы, и не платит им деньги. Такое заявление сделал бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник.
Он лично знаком системой выплат по ранению на Украине, так как потерял ногу при неудачном контрнаступлении ВСУ в 2023 году.

«Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом все, давай, аля-улю или берут, списывают», — рассказал Мельник в интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда».

Он добавил, что пенсии по ранению не хватает для нормальной жизни. При этом Мельник отметил, что еще ни разу не видел и не слышал о нормальной помощи раненым бойцам ВСУ. По словам старшего лейтенанта, украинское руководство на определенном этапе бросает своих военных.

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#всу
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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда
25 января 2024, 23:42

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские военные около 22:00 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщении отмечается, что обстрел был зафиксирован со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 22:20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район), где были выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров с кассетным воздействием.

Кроме того, в 20:40 Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Горловке, выпустив два снаряда из артиллерийских систем калибра 155 миллиметров, известных как «натовская» артиллерия.

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