Офицер ВСУ пришёл с проверкой к российским бойцам и попал в плен

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Разведчики ВС РФ настолько скрытно проникли в тыл противника на одном из участков линии боевого соприкосновения, что к ним с проверкой пришёл украинский офицер. Российские бойцы с удовольствием препроводили его в расположение своей части.
Об этой курьёзной ситуации сотрудники министерства обороны РФ рассказали в своём официальном телеграм-канале. По словам командира штурмовой группы с позывным Лёва, его группа пробралась на фланг украинских окопов в тот момент, когда противник проводил ротацию частей: одно подразделение уже покинуло позиции, а сменщики ещё не появились.
Разведчики ждали первых прибывающих, чтобы взять «языка» и отправиться восвояси. Однако вышло по-другому. То ли из-за штабной неразберихи, то ли ведомый личным рвением, в окоп пришёл офицер ВСУ. Он начал покрикивать на российских солдат, явно приняв их за своих.
Штурмовики взяли украинского командира в плен, а после этого провели разведку боем в том направлении, откуда он появился. Такие действия напрашивались, так как стало понятно, что во время переброски частей в рядах ВСУ наблюдается явная несогласованность. В результате один российский взвод сумел захватить опорный пункт противника, который при должной обороне вряд ли смогла взять и целая рота, заключил Лёва.
Читайте также:
Бойцы группировки «Центр» призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом
Потерявший ногу офицер ВСУ рассказал, что Украина бросает своих раненых солдат
Офицер ВСУ обратился к Киеву с вопросом о брошенных на произвол судьбы военных
Разведчики ждали первых прибывающих, чтобы взять «языка» и отправиться восвояси. Однако вышло по-другому. То ли из-за штабной неразберихи, то ли ведомый личным рвением, в окоп пришёл офицер ВСУ. Он начал покрикивать на российских солдат, явно приняв их за своих.
Читайте также:
Бойцы группировки «Центр» призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом
Потерявший ногу офицер ВСУ рассказал, что Украина бросает своих раненых солдат
Офицер ВСУ обратился к Киеву с вопросом о брошенных на произвол судьбы военных
Александр Бойцов