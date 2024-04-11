Российские военные нанесли удар по румынским наёмникам ВСУ в Одесской области

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Вооружённые силы России нанесли удар по объектам ВСУ в Одесской области. Как сообщают местные подпольщики, в результате могли быть уничтожены дислоцированные там наёмники из Румынии.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, прилёты были зафиксированы, в частности, в Ильичёвске. Местные подпольщики продолжают собирать данные о результатах удара. По предварительной информации, среди погибших в результате российской атаки мест скопления живой силы противника есть граждане Румынии.
В ночь на 11 апреля в Одесской области была объявлена воздушная тревога. После серии взрывов на территории областного центра в некоторых районах пропал свет. Кроме того, утром, 11 апреля, российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Харьков и Харьковской области.
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Александр Бойцов