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Российские военные нанесли удар по румынским наёмникам ВСУ в Одесской области

11 апреля 2024, 11:09
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Вооружённые силы России нанесли удар по объектам ВСУ в Одесской области. Как сообщают местные подпольщики, в результате могли быть уничтожены дислоцированные там наёмники из Румынии.


Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, прилёты были зафиксированы, в частности, в Ильичёвске. Местные подпольщики продолжают собирать данные о результатах удара. По предварительной информации, среди погибших в результате российской атаки мест скопления живой силы противника есть граждане Румынии.

В ночь на 11 апреля в Одесской области была объявлена воздушная тревога. После серии взрывов на территории областного центра в некоторых районах пропал свет. Кроме того, утром, 11 апреля, российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Харьков и Харьковской области.

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Скандальный закон о тотальной мобилизации принят на Украине
«Страна.ua»: Закон об ужесточении мобилизации принят на Украине во втором чтении
11 апреля 2024, 12:26

Фото: IStock/Oleg Elkov

На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, пишет «Страна.ua».
По данным Telegram-канала, за него проголосовали 283 народных депутата. К проекту закона о мобилизации подали рекордное число правок — более 4,2 тысячи. Предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент из документа исключили вопрос демобилизации и вынесли его отдельно.

Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.

Кроме этого, проект закона обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

В начале апреля президент Украины подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь жители страны могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27.

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#всу
#закон
#мобилизация
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Подземные газохранилища попали под обстрел на Украине
11 апреля 2024, 11:41

Фото: iStock/alexmak72427

Два подземные газохранилища попали под обстрел на Украине, сообщает «Нафтогаз».
Как заявляет компания в своём Telegram-канале, подземные хранилища газа (ПХГ) были атакованы 11 апреля. При этом сами объекты продолжают работать. На данный момент специалисты работают над устранением последствий ударов по газохранилищам.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике бойцы Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Схрон устроили боевики ВСУ при отступлении.

Взрывоопасные предметы уничтожили на месте с помощью накладного заряда. Оружие поступит в арсеналы ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#обстрел
#вс рф
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В ДНР бойцы Росгвардии обнаружили и уничтожили схрон ВСУ с оружием
11 апреля 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

В Донецкой Народной Республике бойцы Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Схрон устроили боевики ВСУ при отступлении.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в тайнике были обнаружены пять автоматов Калашникова (АКС-74), 12 запалов для гранат ударно-дистанционного запала (УДЗ), две ручные гранаты (РГН), тротиловые шашки, а также взрывчатое вещество, скорее всего, тротил для их изготовления.

Все взрывоопасные предметы были уничтожены на месте с помощью накладного заряда. Оружие поступит в российские арсеналы. Это далеко не первый случай, когда сотрудники Росгвардии находят тайники с оружием и боеприпасами, оставленные ВСУ. Ранее схроны были обнаружены на территории Херсонской и Запорожской областей.

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#боеприпасы
#граната
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Пентагон пытается помешать российским военным пользоваться Starlink
Пентагон работает над тем, чтобы не допустить использования Starlink военными РФ
11 апреля 2024, 11:25

Фото: istockphoto/3DSculptor

Министерство обороны США активно направляет свои усилия, чтобы помешать российскими военными использовать систему спутниковой интернет-связи Starlink, пишет Defence One со ссылкой на помощника главы Пентагона Джона Пламба.
Starlink представляет собой новое поколение спутниковой сети, обеспечивающей широкополосный доступ в интернет в любой точке мира. Ранее в СМИ появлялась информация о продаже компанией SpaceX терминалов спутникового интернета в Россию, однако сам Илон Маск опроверг это утверждение, подчеркнув, что терминалы не передавались ни прямо, ни косвенно России, и все слухи об этом являются ложью.

В свою очередь Пламб подтвердил сотрудничество Пентагона с Украиной и SpaceX с целью предотвращения использования Россией спутниковой интернет-связи. Он добавил, что военное ведомство США не имеет возможности принудить SpaceX прекратить обслуживание комплексов Starlink, находящихся в России. Пламб утверждает, что Россия приобретает спутники на черном рынке.

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Появилось видео пожара на одной из крупнейших ТЭС Украины после удара ВС РФ
Нанесён удар по Бурштыну с ТЭЦ, питающей Ивано-Франковскую область, видео
11 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/PavelRodimov

ВС РФ нанесли удар по энергетическому объекту Украины в Запорожье. Видео с последствиями атаки опубликовал телегрм-канал «Shot».
Прежде о пожаре на крупней ТЭЦ в городе Буртыш сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев изданию РИА Новости.Он рассказал, что российские войска нанесли удар по энергетическому объекту Украины, который обеспечивает не только Ивано-Франковскую, но и соседние области.


Прежде стало известно, что российские военные нанесли удар по румынским наёмникам ВСУ в Одесской области.

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#запорожье
#украина
#сво
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Подполье заявило об ударе по энергообъекту украинского олигарха в Запорожье
Российские войска ударили по крупнейшей ТЭС в Киевской области
11 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/Leonid Ikan

Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту Украины в Запорожье, пишет издание РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам собеседника издания, предприятие принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

«Прилеты были в Запорожье, где погасили энергетический объект Ахметова и его компании ДТЭК», — рассказал собеседник издания.
Кроме того, ВС РФ ударили по местам дислокации украинских военных, сообщил Лебедев. Отмечается, что в расположении присутствовали наемники из Румынии. Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена сращу в нескольких областях Украины.

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#запорожье
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Финский президент призвал Запад отказаться от воинственной риторики в адрес РФ
Александр Стубб: Запад должен отказаться от воинственной риторики в адрес РФ
11 апреля 2024, 10:44

Фото: norden.org

Западу необходимо воздерживаться от военной риторики в отношении Москвы, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил 11 апреля в интервью Financial Times.
Стубб отметил, что западным странам следует быть готовыми к противостоянию с Россией, однако прямой конфликт маловероятен.

«Меня немного беспокоят эти воинственные разговоры о том, что Россия намерена проверить Статью 5 (положение договора НАТО о том, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех) и что следующей на очереди будет Европа» — подчеркнул Стубб.
Указав на низкую вероятность прямого конфликта с Россией, Стубб, тем не менее, заявил, что у Европы есть «окно возможностей на несколько лет», чтобы «пересмотреть свое мышление».

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#нато
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Подпольщик Лебедев рассказал о возможном поражении казармы во Львове
11 апреля 2024, 10:35

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

На окраину Львова прилетела российская ракета. По неподтверждённым данным, под удар попала казарма военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он также сообщил о массированных ударах по украинским энергетическим объектам и местам скопления живой силы ВСУ. Так, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира. Во Львове, где на южной окраине города была поражена украинская казарма, к месту удара направилось много скорых и машин МЧС.

Ещё одна атака пришлась на Киевскую область, неподалёку от украинской столицы. Скорее всего, по Трипольской теплоэлектростанции, продолжил Лебедев. Также зафиксирован удар по городу Стрый во Львовской области. Известно, что прилетело пять ракет, одна из них угодила в ТЭЦ.

В посёлок Эсхар в Харьковской области, где расположены энергетические объекты, прилетело восемь ракет. В результате атаки выведены из строя ТЭЦ 2 и ГРЭС 2. Также удар нанесён по украинскому Бурштыну, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области, заключил Сергей Лебедев.

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#всу
#удар
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Польша подняла в воздух самолеты из-за российских истребителей
11 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за предполагаемой активности дальней авиации России. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил в социальной сети X.
Граждан Польши предупредили о возможном увеличении шума из-за взлета самолетов в воздух, особенно в юго-восточной части страны.

Через час польскую авиацию вернули на аэродромы. Согласно оперативному командованию, самолеты были отозваны в связи с снижением уровня угрозы ракетных ударов со стороны российской авиации.

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