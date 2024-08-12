МО Украины упрашивает Францию разрешить наносить удары по РФ французским оружием

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Минобороны Украины выпрашивает у властей Франции разрешение на удары по территории России французским оружием. Об этом на странице в соцсети Х написал глава оборонного ведомства Рустем Умеров.
Он сообщил, что провёл продуктивный разговор с министром вооружённых сил Франции Себастьяном Лекорню. В ходе беседы Умеров настаивал на необходимости отмены запретов на насение ударов по территории России с применением французского оружия.
Ранее представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев заявил, что западные союзники Украины разрешили ВСУ обстреливать Белгородскую область американскими боеприпасами. При этом уточняется, что данное разрешение распространяется исключительно на этот регион.
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Анастасия Чинкова