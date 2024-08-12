Ирландский журналист высмеял Зеленского за попытку обвинить Россию в атаке на ЗАЭС

Московский суд признал Усмана Баратова виновным в возбуждение ненависти и вражды в составе организованной группы – по части 2 статьи 282 УК. В суде доказали, что глава узбекского землячества вместе с подельниками разместили в соцсетях враждебный пост об СВО, а также разжигали ненависть между гражданами России.