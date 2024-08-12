Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским рассчитывают убедить мировую общественность, что Россия сама наносит удары по ЗАЭС, которую контролирует, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X*.
– «Зеленский и его безумная клика теперь пытаются нам сказать, что Россия бомбит сама себя — единственный ядерный объект, который она контролирует, в то время, как она могла бы легко уничтожить те, которые ей неподконтрольны. Это убого», — написал Боуз 12 августа.
Отметим, что Ростехнадзор проверил состояния гидротехнических сооружений Запорожской атомной электростанции после атаки беспилотника ВСУ и последующего пожара градирни.
– «Энергоблоки ЗАЭС находятся в холодном состоянии, возгорание не повлияло на ядерную и радиационную безопасность станции. Радиационный фон остается в норме» – сообщает отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности Донского МТУ по надзору за ЯРБ.
Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинская пропаганда после атаки на атомную станцию обвинила Россию.
X* – соцсеть запрещенной в РФ организации Meta
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Лия Мурадьян