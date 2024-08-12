Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ на погранпереходе «Колотиловка» под Белгородом

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Бойцы ВС РФ ликвидировали 12 солдат ВСУ на погранпереходе «Колотиловка» в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что украинские войска потеряли 12 бойцов, пять из которых подорвались на минах. Также в результате действий ВС РФ были ранены порядка 15 бойцов ВСУ. Те, кому удалось бежать, совершают перегруппировку сил.
Кроме того, ВСУ потеряли минимум четыре единицы военной техники.
Канал пишет, что российские войска готовы отбивать новые атаки украинской армии. В Курскую область прибыли дополнительные силы и средства для наращивания группировки войск и формирования дополнительных резервов.
Ранее сообщалось, что нападение на солдат ВСУ на погранпереходе под Белгородом произошло в районе пяти утра. Атаку производили порядка 50 бойцов ВС РФ при поддержке шести танков Т-64Б и бронетехники.
Читайте также:
Военкор Коц: ВСУ пытаются атаковать погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
ВС РФ отразили атаку ДРГ ВСУ на МАПП «Колотиловка» под Белгородом
Обстановка в Курской области и заход ВС РФ в Торецк: последние новости СВО
Кроме того, ВСУ потеряли минимум четыре единицы военной техники.
Канал пишет, что российские войска готовы отбивать новые атаки украинской армии. В Курскую область прибыли дополнительные силы и средства для наращивания группировки войск и формирования дополнительных резервов.
Ранее сообщалось, что нападение на солдат ВСУ на погранпереходе под Белгородом произошло в районе пяти утра. Атаку производили порядка 50 бойцов ВС РФ при поддержке шести танков Т-64Б и бронетехники.
Читайте также:
Военкор Коц: ВСУ пытаются атаковать погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
ВС РФ отразили атаку ДРГ ВСУ на МАПП «Колотиловка» под Белгородом
Обстановка в Курской области и заход ВС РФ в Торецк: последние новости СВО
Анастасия Чинкова