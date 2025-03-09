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МО: Войска ВС РФ освободили два села по обе стороны границы в Курской области

Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные освободили село Лебедевка в приграничном районе Курской области. Практически одновременно части войсковой группировки «Север» мощным коротким ударом выбили противника из хутора Новенькое, который находится уже по ту сторону границы — в Сумской области Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Оба населённых пункта находятся под полным контролем солдат армии России, уточнили в ведомстве.

Кроме того, ранее стало известно, что украинские войска оказались фактически в огневом мешке в районе села Малая Локня на территории Курской области. Переход этого крупного поселения под контроль российских войск — лишь вопрос времени. Известно, что ВСУ потеряли уже две трети территорий, захваченных ими сразу после вторжения в российский регион.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики.

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#курская область
Российские войска освободили три населённых пункта в ДНР, Курской и Сумской областях
ВС РФ освободили Константинополь в ДНР и Новенькое в Сумской области
09 марта 2025, 13:26

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска освободили Константинополь в Донецкой Народной Республике, хутор Новенькое в Сумской области и село Лебедевка в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что Константинополь был взят под контроль бойцами подразделения группировки войск «Восток», в результате их активных наступательных действий.

Бойцами подразделения войск «Север» был освобождён хутор Новенькое в Сумской области.

Также сообщается, что военные того же подразделения в ходе успешных наступательных действий вернули контроль над населённым пунктом Лебедевка в Курской области.

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Наступление ВС РФ в Курской области, массовая атака БПЛА на Россию: последние новости СВО на 9 марта
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#военные
#контроль
#сво
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Зеленского «де-факто отстранили от власти» на переговорах с США, пишет «Царьград»
09 марта 2025, 13:14

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского «де-факто отстранили от власти», на что указывает состав делегации от Украины, которая отправится на переговоры с США в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание «Царьград».
Отмечается, что Зеленский не поедет на встречу с американской делегацией. Интересы Украины будут отстраивать глава офиса политика Андрей Ермак, глава украинского МИД Андрей Сибига, глава Минобороны страны Рустем Умеров и другие чиновники.

Однако издание подчёркивает, что за спиной Зеленского есть человек, который сможет подписать все необходимые документы – глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Глава киевского режима пытается оказывать давление на делегацию Украины, однако он отказался отстранён от переговоров с США и оказался «в вынужденном изгнании».

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Наступление ВС РФ в Курской области, массовая атака БПЛА на Россию: последние новости СВО на 9 марта
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Украинские БПЛА впервые атаковали объект на территории Чувашии
БПЛА ВСУ атаковали нефтебазу в столице Чувашии Чебоксарах
09 марта 2025, 13:07

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Украинский беспилотник обнаружен на территории реконструируемой нефтеперерабатывающей базы в Чебоксарах. Это первый случай, когда ВСУ попытались атаковать объект на территории Чувашии.
О происшествии в своём телеграм-канале сообщил глава региона Олег Николаев. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Объём повреждений наземной инфраструктуры уточняется, но на первый взгляд кажется незначительным. Николаев подчеркнул, что нефтебаза находится в стадии восстановления.

«Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата», — написал руководитель республики.

Он также подчеркнул, что на фоне работ, проводимых на объекте нефтяной инфраструктуры, ситуация находится под постоянным контролем экстренных служб.

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#чувашия
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ВС РФ вернули контроль над промзоной на окраине курской Суджи
09 марта 2025, 12:55

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска вернули контроль над промзоной на окраине Суджи в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в настоящее время бойцы ВС РФ продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений.

По данным канала, утром 9 марта российскими военными были зачищены несколько населённых пунктов, включая Косицу. В Черкасском Поречном в плен сдалось несколько десятков боевиков ВСУ. Сейчас активные боевые действия продолжаются в Малой Локне и Мартыновке, где, по предварительным данным, украинские военные пытаются оказывать сопротивление и не покидают позиции.

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#город
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Военный блогер Подоляка: В курской Судже всю ночь велись упорные бои
09 марта 2025, 11:55

Фото: istockphoto/zabelin

На протяжении всей ночи 9 марта в районном центре Суджа Курской области и окрестностях шли бои. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
В своём телеграм-канале он написал, что подразделения Вооружённых сил РФ пытаются продвигаться к центру города. Однако противник продолжает оказывать упорное сопротивление, которое нарастает по мере приближения российских военных к центральным улицам и площадям.

«В принципе, так и должно было быть. Как мы помним, во время предыдущих удачных прорывов в сентябре и октябре 2024 года, первые сутки были самыми важными с точки зрения достижения результата», — отмечает Подоляка.

На второй день наступления сопротивление частей ВСУ кратно усиливалось, поэтому развить первоначально достигнутый успех зачастую не удавалось, подчеркнул блогер. Он также рассказал, что украинцы пытались отбросить российские войска от трассы на Гончаровку, однако сделать это им не удалось.

«Других попыток контратак за ночь не было», — заключил Подоляка.

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