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Российские военные освободили село Лебедевка в приграничном районе Курской области. Практически одновременно части войсковой группировки «Север» мощным коротким ударом выбили противника из хутора Новенькое, который находится уже по ту сторону границы — в Сумской области Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Оба населённых пункта находятся под полным контролем солдат армии России, уточнили в ведомстве.
Кроме того, ранее стало известно, что украинские войска оказались фактически в огневом мешке в районе села Малая Локня на территории Курской области. Переход этого крупного поселения под контроль российских войск — лишь вопрос времени. Известно, что ВСУ потеряли уже две трети территорий, захваченных ими сразу после вторжения в российский регион.
Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики.
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Кроме того, ранее стало известно, что украинские войска оказались фактически в огневом мешке в районе села Малая Локня на территории Курской области. Переход этого крупного поселения под контроль российских войск — лишь вопрос времени. Известно, что ВСУ потеряли уже две трети территорий, захваченных ими сразу после вторжения в российский регион.
Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики.
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Александр Бойцов