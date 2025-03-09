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Наступление ВС РФ в Курской области, массовая атака БПЛА на Россию: последние новости СВО на 9 марта

Фото: istockphoto/MaxKolmeto

Фото: istockphoto/MaxKolmeto

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, в ночное время силами противовоздушной обороны ликвидированы 88 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

В частности, в небе над Белгородской областью уничтожено 52 беспилотных летательных аппарата. 13 БПЛА сбиты в Липецкой области, ещё 9 — в Ростовской области.

Также сбиты восемь БПЛА над Воронежской областью и три — над Астраханской областью. Ещё по одному беспилотнику обезврежено над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Курская область


В течение последней недели Вооружённые силы Российской Федерации усилили свои действия в Курской области, сосредоточив усилия на всех ключевых направлениях. В данный момент боевые действия разворачиваются в окрестностях Суджи, а также в направлении Коренево — Суджа, в Новоивановке, Малой Локне и на южных границах области.

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что в результате успешного продвижения были освобождены три населённых пункта: Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина и Черкасское Поречное, расположенное к северу от города Суджа.

К вечеру вчерашнего дня российские военные полностью освободили промышленную зону на окраине города и переправились через реку, где начали наступление на район с одноэтажными частными домами. ВС РФ заняли позиции в посёлке Замостье, в настоящее время там продолжаются бои. Российские войска успешно продвинулись в южном направлении, что привело практически к полному окружению ВСУ в районе между Махновкой и Колмаковым. В Мартыновке сложилась аналогичная ситуация: российские войска приблизились к населённому пункту, попутно заняв Черкасское Поречное.

В Курской области ВС РФ захватили шведскую БМП с экипажем мертвецов
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Покровское направление


На Покровском направлении ВСУ активно сопротивляются по всей длине фронта. ВС РФ проводят наступательные операции в районе населённого пункта Преображенка. Их цель — прорваться к Троицкому и Богдановке, а также атаковать позиции противника между населёнными пунктами Надеждинка и Котляровка.

В районах, прилегающих к населённым пунктам Песчаный и Шевченко, происходят ожесточённые бои, в которых стороны постоянно меняют контроль над территорией. В районах Нового Труда и Зелёного украинские военные продолжают наступление. Боевые действия не прекращаются. В то же время в Лысовке и к востоку от Сухого Яра российские войска смогли частично отбить ранее утраченные позиции.

Угледарское направление


На Угледарском участке фронта продолжаются бои за Вольное Поле. Российские войска ведут напряжённую борьбу за высоты на севере населённого пункта.
На севере Великой Новоселки войска с боями продвигаются к Днепроэнергии.

Юго-западнее ВС РФ ведут бои за расширение подконтрольной территории в населённых пунктах Разлив и Богатырь. Западная часть Андреевки и восточные границы Алексеевки остаются в серой зоне, где продолжаются локальные столкновения.

Запорожское направление


На направлении Пятихаток и Щербаков продолжаются ожесточённые бои, сопровождаемые активной контрбатарейной борьбой. Обе стороны применяют артиллерию и беспилотники, что делает ситуацию крайне напряжённой. В Торецке украинские силы сумели увеличить контроль в районе Забалка на 500 метров, однако российские войска оперативно усилили свои позиции в городе.

На севере от Леонидовки сохраняется серая зона, где также идут интенсивные столкновения. По имеющимся данным, украинские силы имеют преимущество в воздухе благодаря использованию малых БПЛА. В то же время, российские войска восстановили контроль над Крымским, что укрепляет их позиции в этом районе.

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ТАСС: Группа украинских военных во главе с офицером сдалась в плен в ДНР
09 марта 2025, 10:07

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Группа военнослужащих из состава 23-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалась в плен неподалёку от села Комар, что на границе между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью. В их числе были не только рядовые и сержанты, но и один офицер.
Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Уточняется, что украинские солдаты во главе с офицером оказались в окружении и предпочли сдаться, чтобы не быть уничтоженными. Из разговора с пленными корреспонденту агентства стало известно, что командование, зная о тяжёлом положении, в котором оказались военнослужащие ВСУ, просто отказалось их эвакуировать.

По сообщению военного корреспондента издания, в настоящее время пленные находятся в безопасности, их накормили и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался. В ближайшее время группа военнопленных ВСУ будет отправлена дальше в тыл.

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В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских дронов
Минобороны: За ночь силы ПВО уничтожили над российскими регионами 88 дронов ВСУ
09 марта 2025, 09:47

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Киевский режим продолжает ежедневные и круглосуточные попытки атаковать территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 9 марта дежурными силами противовоздушной обороны были ликвидированы 88 украинских дронов.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Подсчёт вёлся с 20:00 8 марта до 07:00 9 марта, уточнили в оборонном ведомстве. На этот раз самой массовой атаке подверглась многострадальная Белгородская область, где силы ПВО сбили либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 52 беспилотника ВСУ.

Всего попытки нанесения ударов предпринимались на территории восьми российских регионов, уточнили в Минобороны РФ. Липецкую область атаковали 13 украинских БПЛА. Девять украинских дронов были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской. Ещё по одному беспилотнику пытались атаковать Краснодарский край, Курскую и Рязанскую области.

В аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов из-за угрозы атаки БПЛА. В настоящее время воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

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#белгородская область
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Британский аналитик Меркурис: Кто станет главой Украины решат РФ и США
09 марта 2025, 06:42

Фото: iStock/sb2010

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, решение о том, кто станет главой Украины, будет принято Россией и США. Об этом эксперт заявил на своем YouTube-канале.
«Сначала нужно объявить прекращение огня, которое в теории должно дать время на выполнение возможных требований Москвы: денацификация, восстановления статуса русского языка и РПЦ, вывод ВСУ с новых территорий. Но также это будет и подготовкой к переговорам в Киеве, где США и Россия будут решать, кто станет во главе Украины», — говорит аналитик.

Меркурис отметил, что решение о будущем главе Украины будет приниматься только при проведении полноценных мирных переговоров. По мнению эксперта, у Киева не остается выбора, так как страна не сможет долго продержаться без американской помощи.

К тому же Меркурис порассуждал о слиянии идей Москвы и Вашингтона. Такой исход он объяснил недавним заявлением спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о Стамбульском договоре, который был отвергнут Украиной. Американский политик предположил, что основой для новых сделок должен стать как раз ранее указанный проект. При этом Штаты прорабатывали рамочное соглашение, подкрепленное договором о прекращении огня на пол года.

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#украина
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Марочко: украинские войска наращивают численность группировки в Северске
09 марта 2025, 06:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская армия наращивает численность группировки войск в Северске Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Северске, по моему убеждению, связано с тем, что сейчас проседает фронт как в районе кременских лесов, так и в Белогоровке. Также серьезно давят наши противника в районе Торского», — рассказал Марочко ТАСС.

Эксперт отметил, что таким образом ВСУ отреагировали на продвижение ВС РФ в населенных пунктах, граничащих с Северском. К тому же город является логистическим центром для Киева, от куда украинские боевики продвигаются на передовые позиции.

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Аэропорты трех российских городов ограничили работу из-за украинских дронов
09 марта 2025, 05:35

Фото: iStock/Chalabala

Аэропорты Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ограничили свою работу из-за украинских беспилотников в небе. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«План "Ковер" работает с 01:05 в Астрахани, с 02:00 в Казани и 02:59 в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, всё из-за украинских БПЛА в небе», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 9 марта ограничения на работу аэропорта также были введены в Владикавказе. К тому же Северной Осетии была объявлена опасность атаки БПЛА. Помимо этого ограничения вводились в аэропорту Волгограда.

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