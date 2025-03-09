Наступление ВС РФ в Курской области, массовая атака БПЛА на Россию: последние новости СВО на 9 марта

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Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, в ночное время силами противовоздушной обороны ликвидированы 88 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.
В частности, в небе над Белгородской областью уничтожено 52 беспилотных летательных аппарата. 13 БПЛА сбиты в Липецкой области, ещё 9 — в Ростовской области.
Также сбиты восемь БПЛА над Воронежской областью и три — над Астраханской областью. Ещё по одному беспилотнику обезврежено над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.
В течение последней недели Вооружённые силы Российской Федерации усилили свои действия в Курской области, сосредоточив усилия на всех ключевых направлениях. В данный момент боевые действия разворачиваются в окрестностях Суджи, а также в направлении Коренево — Суджа, в Новоивановке, Малой Локне и на южных границах области.
Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что в результате успешного продвижения были освобождены три населённых пункта: Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина и Черкасское Поречное, расположенное к северу от города Суджа.
К вечеру вчерашнего дня российские военные полностью освободили промышленную зону на окраине города и переправились через реку, где начали наступление на район с одноэтажными частными домами. ВС РФ заняли позиции в посёлке Замостье, в настоящее время там продолжаются бои. Российские войска успешно продвинулись в южном направлении, что привело практически к полному окружению ВСУ в районе между Махновкой и Колмаковым. В Мартыновке сложилась аналогичная ситуация: российские войска приблизились к населённому пункту, попутно заняв Черкасское Поречное.
На Покровском направлении ВСУ активно сопротивляются по всей длине фронта. ВС РФ проводят наступательные операции в районе населённого пункта Преображенка. Их цель — прорваться к Троицкому и Богдановке, а также атаковать позиции противника между населёнными пунктами Надеждинка и Котляровка.
В районах, прилегающих к населённым пунктам Песчаный и Шевченко, происходят ожесточённые бои, в которых стороны постоянно меняют контроль над территорией. В районах Нового Труда и Зелёного украинские военные продолжают наступление. Боевые действия не прекращаются. В то же время в Лысовке и к востоку от Сухого Яра российские войска смогли частично отбить ранее утраченные позиции.
На Угледарском участке фронта продолжаются бои за Вольное Поле. Российские войска ведут напряжённую борьбу за высоты на севере населённого пункта.
На севере Великой Новоселки войска с боями продвигаются к Днепроэнергии.
Юго-западнее ВС РФ ведут бои за расширение подконтрольной территории в населённых пунктах Разлив и Богатырь. Западная часть Андреевки и восточные границы Алексеевки остаются в серой зоне, где продолжаются локальные столкновения.
На направлении Пятихаток и Щербаков продолжаются ожесточённые бои, сопровождаемые активной контрбатарейной борьбой. Обе стороны применяют артиллерию и беспилотники, что делает ситуацию крайне напряжённой. В Торецке украинские силы сумели увеличить контроль в районе Забалка на 500 метров, однако российские войска оперативно усилили свои позиции в городе.
На севере от Леонидовки сохраняется серая зона, где также идут интенсивные столкновения. По имеющимся данным, украинские силы имеют преимущество в воздухе благодаря использованию малых БПЛА. В то же время, российские войска восстановили контроль над Крымским, что укрепляет их позиции в этом районе.
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Ночная атака беспилотников
Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, в ночное время силами противовоздушной обороны ликвидированы 88 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.
В частности, в небе над Белгородской областью уничтожено 52 беспилотных летательных аппарата. 13 БПЛА сбиты в Липецкой области, ещё 9 — в Ростовской области.
Также сбиты восемь БПЛА над Воронежской областью и три — над Астраханской областью. Ещё по одному беспилотнику обезврежено над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.
Курская область
В течение последней недели Вооружённые силы Российской Федерации усилили свои действия в Курской области, сосредоточив усилия на всех ключевых направлениях. В данный момент боевые действия разворачиваются в окрестностях Суджи, а также в направлении Коренево — Суджа, в Новоивановке, Малой Локне и на южных границах области.
Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что в результате успешного продвижения были освобождены три населённых пункта: Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина и Черкасское Поречное, расположенное к северу от города Суджа.
К вечеру вчерашнего дня российские военные полностью освободили промышленную зону на окраине города и переправились через реку, где начали наступление на район с одноэтажными частными домами. ВС РФ заняли позиции в посёлке Замостье, в настоящее время там продолжаются бои. Российские войска успешно продвинулись в южном направлении, что привело практически к полному окружению ВСУ в районе между Махновкой и Колмаковым. В Мартыновке сложилась аналогичная ситуация: российские войска приблизились к населённому пункту, попутно заняв Черкасское Поречное.
В Курской области ВС РФ захватили шведскую БМП с экипажем мертвецов
Покровское направление
На Покровском направлении ВСУ активно сопротивляются по всей длине фронта. ВС РФ проводят наступательные операции в районе населённого пункта Преображенка. Их цель — прорваться к Троицкому и Богдановке, а также атаковать позиции противника между населёнными пунктами Надеждинка и Котляровка.
В районах, прилегающих к населённым пунктам Песчаный и Шевченко, происходят ожесточённые бои, в которых стороны постоянно меняют контроль над территорией. В районах Нового Труда и Зелёного украинские военные продолжают наступление. Боевые действия не прекращаются. В то же время в Лысовке и к востоку от Сухого Яра российские войска смогли частично отбить ранее утраченные позиции.
Угледарское направление
На Угледарском участке фронта продолжаются бои за Вольное Поле. Российские войска ведут напряжённую борьбу за высоты на севере населённого пункта.
На севере Великой Новоселки войска с боями продвигаются к Днепроэнергии.
Юго-западнее ВС РФ ведут бои за расширение подконтрольной территории в населённых пунктах Разлив и Богатырь. Западная часть Андреевки и восточные границы Алексеевки остаются в серой зоне, где продолжаются локальные столкновения.
Запорожское направление
На направлении Пятихаток и Щербаков продолжаются ожесточённые бои, сопровождаемые активной контрбатарейной борьбой. Обе стороны применяют артиллерию и беспилотники, что делает ситуацию крайне напряжённой. В Торецке украинские силы сумели увеличить контроль в районе Забалка на 500 метров, однако российские войска оперативно усилили свои позиции в городе.
На севере от Леонидовки сохраняется серая зона, где также идут интенсивные столкновения. По имеющимся данным, украинские силы имеют преимущество в воздухе благодаря использованию малых БПЛА. В то же время, российские войска восстановили контроль над Крымским, что укрепляет их позиции в этом районе.
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Елена Генералова