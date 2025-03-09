ВС РФ вернули контроль над промзоной на окраине курской Суджи

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Российские войска вернули контроль над промзоной на окраине Суджи в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в настоящее время бойцы ВС РФ продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений.
По данным канала, утром 9 марта российскими военными были зачищены несколько населённых пунктов, включая Косицу. В Черкасском Поречном в плен сдалось несколько десятков боевиков ВСУ. Сейчас активные боевые действия продолжаются в Малой Локне и Мартыновке, где, по предварительным данным, украинские военные пытаются оказывать сопротивление и не покидают позиции.
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По данным канала, утром 9 марта российскими военными были зачищены несколько населённых пунктов, включая Косицу. В Черкасском Поречном в плен сдалось несколько десятков боевиков ВСУ. Сейчас активные боевые действия продолжаются в Малой Локне и Мартыновке, где, по предварительным данным, украинские военные пытаются оказывать сопротивление и не покидают позиции.
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Анастасия Чинкова