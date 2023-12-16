МО: впервые семь «Русланов» в один момент взлетели в воздух на учениях

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Командование Военно-транспортной авиации ВКС России проводит летно-тактическое учение с экипажами самолётов Ан-124-100 «Руслан».
Минобороны РФ сообщает, что впервые в один момент в воздух поднялись семь «Русланов».
Учения проходили для того, чтобы проверить подготовку молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» в одновременной переброске личного состава с вооружением и техникой.
Во время полета экипажи самолетов отработали взлет, полеты по маршруту и посадку. Полеты проводились на высоте более 4 тысяч метров, протяженность маршрута оказалась более 1000 км, средняя скорость самолетов – 500 км/ч.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt. По информации издания, следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра.
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Учения проходили для того, чтобы проверить подготовку молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» в одновременной переброске личного состава с вооружением и техникой.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt. По информации издания, следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра.
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Мария Фирсова