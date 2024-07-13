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Французских солдат и наемников в Запорожской области исторически называют шаромыжники, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передают РИА Новости.
По его словам, это прозвище было дано французам во время Отечественной войны 1812 года.
Ранее Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила полный текст доклада одного из сотрудников ведомства о подготовке к вводу французских войск на Украину в марте 2024 года.
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«Сегодня президент Франции своей агрессивной политикой снова хочет насытить русские земли шаромыжниками, но участь их ждет та же, что и армию Наполеона», – рассказал Рогов.
Ранее Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила полный текст доклада одного из сотрудников ведомства о подготовке к вводу французских войск на Украину в марте 2024 года.
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Александр Климов