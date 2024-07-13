Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Рогов: ВС РФ водрузили флаг России над зданием администрации Урожайного

Рогов: ВС РФ водрузили флаг России над зданием администрации Урожайного

13 июля 2024, 15:59
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Триколор над административным зданием Урожайного на запорожском фронте водрузили российские военные. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши войска подняли триколор над зданием администрации в Урожайном и сейчас продвигаются в северной части поселка, где идут основные бои», — сказал собеседник.

Ранее чиновник заявлял, что ВС РФ закрепились в южной и центральной частях населенного пункта.



Россия проводит спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации республики с конца февраля 2022 года. В Минобороны регулярно докладывают о ходе боевых действий. Эксперты периодически прогнозируют даты окончания СВО.

Читайте также:

Военные ВС РФ водрузили флаг в центре Урожайного

Прорыв ВС РФ в Торецке с помощью подземного тоннеля, продвижение в Часов Яре: Последние новости СВО

Британский академик назвал лучший момент для переговоров России и Украины
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#сво
#вс рф
#владимир рогов
#новости
МО: ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатки
13 июля 2024, 16:01

Фото: iStock/vicnt

Российские силы поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах», — уточняет российское оборонное ведомстве в своей ежедневной сводке.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что в Херсоне Вооружённые силы РФ уничтожили командный пункт противника, а также нанесли удары по ряду военных объектов, расположенных в регионе.

Читайте также:

Подполье: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне

«Шаромыжники»: Рогов раскрыл прозвище французских наемников на Украине

Рогов: ВС РФ водрузили флаг России над зданием администрации Урожайного
#вс рф
#всу
#взрыв
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне
13 июля 2024, 15:33

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, были атакованы и поражены ещё несколько военных объектов в регионе.
Об этом сообщается в телеграм-канале подпольной организации сопротивления «Русский Херсон». Представитель подполья рассказал, что координаты командного пункта в Херсоне им удалось получить от сочувствующих военнослужащих ВСУ. Информация была передана российским военным, которые нанесли удар по указанной цели. В результате был уничтожен сам штаб и не менее десяти украинских боевиков.

Помимо этого, российские войска нанесли удары по переданным подпольщиками координатам в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Там были поражены склад со средствами материального обеспечения, семь пунктов управления беспилотниками, артиллерийское орудие и миномёт.

Читайте также:

Украинская власть сообщила о поражении инфраструктуры в Никополе

Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв

ВС РФ взорвали склад с боеприпасами и дома с военными ВСУ в Купянске
#склад
#информация
#всу
#удар
#херсон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Днепропетровской области прозвучали взрывы, связанные с работой ПВО Украины
13 июля 2024, 14:46

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны Украины, прозвучали в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.
«В Днепропетровской области... работает ПВО», — сказано в публикации.

По информации онлайн-карты Минцифры Украины, тревогу объявили под Харьковом и Кировоградом.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке Шебекино со стороны боевиков ВСУ, в результате которой были ранены восемь человек.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Москва готова к диалогу с Киевом, однако там не спешат начать переговоры и продолжают контакты с недружественными к РФ странами.

Читайте также:

ФСБ: в Авдеевке нашли схрон боевиков ВСУ с американским и шведским гранатометами

Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
#украина
#россия
#война
#новости
#сво
#взрывы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ГУР Буданов* с пессимизмом высказался о перспективах ВСУ на фронте
13 июля 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Diy1

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные проблемы на фронте, и они имеют тенденцию к обострению. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.
В беседе с изданием NV он признал, что ситуация для украинских военных до конца года останется сложной, в том числе из-за развивающегося наступления российских войск с севера. При этом он дал понять, что не намерен развёрнуто отвечать на вопрос о продвижении частей Вооружённых сил России и связанных с эти трудностями, чтобы, по его словам, «не сеять панику».

Подводя итог положению украинских войск в зоне боевых действий, Буданов* напомнил, что он уже говорил представителям СМИ и готов повторить: хороших новостей в этом году ждать не приходится.

Читайте также:

Глава ГУР Буданов* рассказал о неудавшихся покушениях на Путина

Флаг ВС РФ в Раздоловке и удар по живой силе ВСУ в Волчанске: последние новости СВО

Решение России вызвало панику у Буданова*

*Внесён в перечень террористов и экстремистов
#сми
#всу
#гур украины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинская власть сообщила о поражении инфраструктуры в Никополе
13 июля 2024, 10:35

Фото: istockphoto/alzay

О повреждении инфраструктуры в Никополе сообщили украинские власти. В частности, об этом написал в Telegram-канале глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
«В Никополе <...> задело инфраструктуру. К счастью, обошлось без пострадавших. В других общинах области ночь прошла спокойно», — говорится в публикации.

При этом чиновник не уточнил, о каком объекте идет речь. Ранее глава назначенной киевским режимом администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении на объекте критической инфраструктуры и газопровода на территории Херсонской области, временно подконтрольной боевикам ВСУ.

Российская спецоперация на Украине продолжается. Москва готова к мирным переговорам, однако в Киеве ведут противоречивую риторику.

Читайте также:

ФСБ: в Авдеевке нашли схрон боевиков ВСУ с американским и шведским гранатометами

Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
#россия
#украина
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: В районе полтавского аэродрома прогремел сильный взрыв
13 июля 2024, 09:29

Фото: dzika_mrowka

Ночью на аэродроме Полтавы прогремел сильный взрыв, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Сопротивление сообщает, что в 00:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв. Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно», — рассказал собеседник агентства.

Координатор подполья подчеркнул, что спустя 20 минут после взрыва в сторону аэродрома направились машины скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщал, что на складе, который ВС РФ поразили в Черноморске, базировались иностранные наёмники ВСУ из Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Шаромыжники»: Рогов раскрыл прозвище французских наемников на Украине

США сообщили, что F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве

Bloomberg: Киев получит меньше истребителей F-16, чем планировалось изначально
#сво
#взрыв
#аэродром
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Шаромыжники»: Рогов раскрыл прозвище французских наемников на Украине
13 июля 2024, 06:10

Фото: iStock/e-crow

Французских солдат и наемников в Запорожской области исторически называют шаромыжники, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передают РИА Новости.
По его словам, это прозвище было дано французам во время Отечественной войны 1812 года.

«Сегодня президент Франции своей агрессивной политикой снова хочет насытить русские земли шаромыжниками, но участь их ждет та же, что и армию Наполеона», – рассказал Рогов.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила полный текст доклада одного из сотрудников ведомства о подготовке к вводу французских войск на Украину в марте 2024 года.

Читайте также:

Объявили России войну: названы страны, которые готовы вести войска на Украину

Посол Эстонии Кольк заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину

В НАТО договорились ускорить обучение украинских военных
#франция
#запорожская область
#наемники
#свр
#владимир рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США сообщили Зеленскому о плохой выживаемости истребителей F-16
США сообщили, что F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве
13 июля 2024, 03:01

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Истребители F-16, которые планируется поставить украинской армии, не выживут в воздушном пространстве, контролируемом Россией, предупредил обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.
По его словам, эти самолеты слишком заметны, вследствие чего их можно быстро уничтожить. Кроме того, как отмечает Касс, F-16 представляет собой устаревший истребитель.

«F-16 не станет волшебной палочкой для [президента Украины Владимира] Зеленского», – заключил он.

Ранее заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Игорь Жовква заявил, что Бельгия поставит Киеву 30 истребителей F-16 к 2028 году.

До этого в Bloomberg заявили, что задержки в поставках истребителей F-16 на Украину обусловлены языковым барьером между украинскими пилотами, проходящими обучение, и иностранными инструкторами, а также проблемами с запчастями.

Читайте также:

В Киеве рассказали о сроках поставок Бельгией самолетов F-16

Ермак: НАТО может снять ограничения на удары вглубь России

Названа причина задержки поставок F-16 Украине
#владимир зеленский
#истребитель f-16
#бельгия
#украина
#поставки
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве рассказали о сроках поставок Бельгией самолетов F-16
Замглавы ОП Украины Жовква: Бельгия отправит Киеву 30 самолетов F-16 к 2028 году
13 июля 2024, 00:50

Фото: iStock/phaisarn2517

Бельгия направит Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году, заявил заместитель главы офиса президента (ОП) Украины Игорь Жовква, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Чиновник отметил, что Киев считает подобные сроки неприемлемыми.

«К сожалению, в некоторых странах график поставки достаточно длительный», – пожаловался Жовква.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки США истребителей F-16 на Украину недостаточны. Он призвал западные страны предоставить Украине 128 истребителей F-16, отметив, что это равно имеющемуся у партнеров Киева общему количеству.

Как отмечает Bloomberg, задержки в поставках истребителей F-16 на Украину вызваны языковым барьером между украинскими пилотами, проходящими обучение, и иностранными инструкторами, а также проблемами с запчастями.

Читайте также:

Ермак: НАТО может снять ограничения на удары вглубь России

Названа причина задержки поставок F-16 Украине

Запад может разрешить Украине использовать F-16 на территории России
#украина
#поставки
#бельгия
#истребитель f-16
#сша
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф