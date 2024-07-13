Рогов: ВС РФ водрузили флаг России над зданием администрации Урожайного

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Триколор над административным зданием Урожайного на запорожском фронте водрузили российские военные. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши войска подняли триколор над зданием администрации в Урожайном и сейчас продвигаются в северной части поселка, где идут основные бои», — сказал собеседник.
Ранее чиновник заявлял, что ВС РФ закрепились в южной и центральной частях населенного пункта.
Россия проводит спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации республики с конца февраля 2022 года. В Минобороны регулярно докладывают о ходе боевых действий. Эксперты периодически прогнозируют даты окончания СВО.
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Никита Кротов