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Российские военные освободили населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ.
Помимо этого, противник потерял до 2835 военнослужащих, 29 автомобилей, 14 боевых бронированных машин, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку «Gepard». Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Помимо этого, противник потерял до 2835 военнослужащих, 29 автомобилей, 14 боевых бронированных машин, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку «Gepard». Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова