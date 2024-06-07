МО: ВС РФ освободили Парасковиевку в ДНР

Владимир Зеленский сказал, что надеется на «высадку на Украине», подобную действиям союзных сил в Нормандии в 1944 году в ходе Второй мировой войны. «Я надеюсь на это», — сказал Зеленский, когда речь зашла о «высадке союзников на Украине», сообщает РИА Новости.